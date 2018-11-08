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ÖZET İZLE | Fenerbahçe 2-0 Anderlecht özet izle goller izle | Fenerbahçe - Anderlecht kaç kaç?

ÖZET İZLE | Fenerbahçe 2-0 Anderlecht özet izle goller izle | Fenerbahçe - Anderlecht kaç kaç?
ÖZET İZLE | Fenerbahçe 2-0 Anderlecht özet izle goller izle | Fenerbahçe - Anderlecht kaç kaç?

Fenerbahçe - Anderlecht özet izle... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Peki Fenerbahçe - Anderlecht mücadelesi nasıl sonuçlandı. İşte Fenerbahçe - Anderlecht karşılaşmasının geniş özeti ve mücadelenin tüm detayları...

Fenerbahçe - Anderlecht özet izle... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı - Lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye Belçika temsilcisi karşsısında galibiyeti getiren golleri Valbuena ve Frey kaydetti.

Bu sonucun ardından grupta Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltti. Anderlecht ise 1 puanda kaldı.

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Fenerbahçe'de 5 dakika sessizlik

Fenerbahçeli taraftarlar, vefat eden Koray Şener için 5 dakika sessiz kaldı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde fenalaşarak hayatını kaybeden Koray Şener'i sarı-lacivertli taraftarlar unutmadı. Maç öncesi koreografi gösterisinde bulunan taraftarlar maçın başlamasının ardından Koray Şener için 5 dakika sessiz kaldı. Taraftar daha sonra, ‘Koray Şener ölmedikalbimizde yaşıyor' sloganları attı. 

Fenerbahçe'den Korey Şener koreografisi

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray derbisinde vefat eden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için koreografi gösterisi yaptı. 

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanan mücadele öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Koray Şener için koreografi gösterisi düzenledi. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener'i unutmayan sarı-lacivertli taraftarlar Şener'in fotoğrafının bulunduğu görseli tribünlerde yükseltti. 

Soldado tribünde

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Fenerbahçe-Anderlecht müsabakasını tribünden takip etti.
Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçını İspanyol golcü Roberto Soldado, UEFA listesinde yer almadığı için mücadeleyi tribündeki locadan izledi. 

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