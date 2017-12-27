ÖZET İZLE: Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|FB İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar

10. dakikada Mehmet Zeki’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil Çolak şutunu çekti ancak Kameni topu kornere gönderdi.

21. dakikada Fernandao ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Hasan Ali Kaldırım pasını Alper’e attı ancak savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

35. dakikada savunmadan seki kontrol eden Alper şutunu çekti ancak top Valbuena’dan döndü. Alper yeniden şut denemesini yaptı ancak top bu kez az farkla auta çıktı.

39. dakikada Hasan Ali’nin kullandığı korner atışında iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu ancak top üst direkten geri döndü.

41. dakikada İbrahim’in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Halil ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti.

42. dakikada Alper Potuk’un son çizgiden ceza sahasına çevirdiği topta Samed şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı.

58. dakikada Samed’in sağ kanattan yaptığı ortada Alper Potuk kafayı vurdu. Kaleci Okan topu elinden kaçırdı ancak son anda çizgi üzerinde kontrol etti.

64. dakikada Valbuena’nın yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Giuliano kafayı vurdu ancak kaleci Okan gole izin vermedi.

78. dakikada Soldado, Giuliano’yla yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içinde topla buluşup şutunu çekti ve takımını öne geçirdi. 1-0

89. dakikada Hasan Ali’nin şutunda savunmadan seken top kaleye doğru giderken bin anlık duraksamayı değerlendiren Soldado dokundu ve farkı 2 yaptı. 2-0

90+2. dakikada sol kanatta topla buluşan Giuliano seri çalımlarla ceza sahası içine girip şutunu çekti ancak üstten auta yolladı.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler x, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fenerbahçe: Kameni xx, Şener xx, Skrtel xx, Neustadter xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Samed x, Alper x, Valbuena x, Fernandao x

Yedekler: Volkan, Erken, Isla, Ozan, Neto, Giuliano, Yiğithan, Oğuz Kağan, Serhat, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

İstanbulspor: Okan xx, Oğuzhan xxx, Yalçın xxx, Mehmet Zeki xxx, Wellington xx, Onur Kolay xxx, Cajic xxx, Kubilay xx, Halil xxx, Onur Ergün xxx, İbrahim xx

Yedekler: Umut, Sabit, Muhammed, Muhsin, Yunus Emre, Bougouhi, Eslem, Zafer, Ali, Tuncer

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Sarı kartlar: Cajic (İstanbulspor), Skrtel (Fenerbahçe)

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

