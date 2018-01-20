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ÖZET İZLE: Fenerbahçe 2-1 Göztepe Maçı Özeti ve Golleri İzle| FB Göztepe kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 18.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Göztepe karşılaştı. Fenerbahçe Göztepe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Göztepe geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Fenerbahçe 2-1 Göztepe Maçı Özeti ve Golleri İzle| FB Göztepe kaç kaç bitti?

20 Ocak 2018 21:20

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

1. dakikada savunmanın arkasına atılan yüksek topta Fernandao'nun indirdiği topla buluşan Giuliano’nun şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

14. dakikada kazanılan İsmail'in kavisli kullandığı köşe atışında savunmanın arasından yükselen Fernandao kafayla topu ağlara gönderdi.1-0

25. dakikada sağ kanattan Giuliano'nun ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun topu kontrol edip şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

26. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Schwechlen’in şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağa sahip oldu.

34. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahasında Gouffran indirdi. Jahovic göğsüyle düzeltip röveşata vuruşu denedi ancak Volkan gole izin vermedi.

55. dakikada Aatif’in soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Giuliano 2 rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak savunmaya çarpan top üstten kornere gitti.

59. dakikada savunmanın büyük hatasında topu kapan Jahovic, sağdan bindiren Poko’yu gördü. 58. dakikada oyuna giren bu futbolcu topla ilk buluşmasında ağları havalandırarak eşitliği sağladı. 1-1

77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Soldado, kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı.

83. dakikada kazanılan serbest vuruşta Valbuena ortasını yaptı. Boşta kalan topa ceza sahası içinde Neustadter vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada Poko soldan topla ceza sahası içine girip müsait pozisyondaki Jahovic’i gördü. Jahovic’in şutunda Volkan’ı geçen topu çizgiden Skrtel çıkardı.

90+3. dakikada Dirar sağdan bindirip ortasını yaptı. Soldado’yu geçen topa Kosanovic ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

Stat: Ülker stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx (Soldado dk. 63 x), Skrtel xxx, Neustadter x, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza x, Dirar x, Giuliano xx (Alper dk. 72 xx), Aatif xx (Valbuena dk. 63 xx), Fernandao xx

Yedekler: Kameni, Erten, Hasan Ali, Eljif Elmas, Muhammed Samed, Oğuz Kağan, Serhat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Göztepe: Beto xx, Tanju xx, Kosanovic xxx, Kadu xxx, Schwechlen xxx, Castro xxx, Selçuk xxx, Tayfur xx (Poko dk. 58 xxx), Gouffran xxx (Ömer dk. 90 ?), Halil xxx (Sabri dk. 67 xx), Jahovic xxx

Yedekler: Günay, Traore, Scarione, N’gando, Peybernes, Doğanay, Muhammed

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Fernandao (dk. 14), Kosanovic (dk. 90+3 k.k.) (Fenerbahçe), Poko (dk. 59) (Göztepe)

Sarı kartlar: Aatif, Skrtel (Fenerbahçe), Kadu, Castro, Tanju, Selçuk (Göztepe)

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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