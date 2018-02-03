ÖZET İZLE: Fenerbahçe 2-2 Gençlerbirliği Maç Özeti ve Golleri İzle|Fener Gençlerbirliği kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali’nin şutunu kaleci Hopf çeldi. Dönen topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Soldado’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

20. dakikada Hasan Ali’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Alper Potuk’un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

31. dakikada Valbuena’nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jailton’un içeri çevirdiği topa ceza yayı içerisinde Dirar, ters bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Volkan’ın önde yakalanmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

46. dakikada orta sahada topla buluşan Alper Potuk, ceza sahasına sokularak, ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Isla’nın içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Oğuz Kağan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Gençlerbirliği savunmasına çarparak kaleci Hopf’ta kaldı.

61. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Valbuena’nın içeri çevirdiği topa savunmada Uğur Çiftçi’nin müdahalesinde meşin yuvarlak Dirar’da kaldı. Ceza sahası içinde Dirar’ın son çizgiye giderek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-1

69. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz’un içeri çevirdiği topa Mehmet Topal’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe sekti. Arka direkte pozisyonu takip eden Milinkovic’in kaleci Volkan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Valbuena ortasını yaptı. Kale önünde topla buluşan Fernandao’nun yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Mehmet Topal xx, Neustadter xx, Hasan Ali xx, Oğuz Kağan xx (Aatıf dk. 73 x), Josef xx, Dirar xx (Eljif Elmas dk. 79 x), Alper xx, Valbuena xx, Soldado xx (Fernandao dk. 63 x)

Yedekler: Kameni, Erten, Batuhan Yılmaz, Muhammed Samed Sarıkoç, Serhat Kot

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Claro xx, Palitsevich xx, Uğur Çiftçi xx, Issah xx (Dialo dk. 28 x), Khalili xx, Ahmet İlhan Özek xx, Sessegnon xx, Alper Uludağ xx (Deniz Yılmaz dk. 24 x), Jailton xxx (Milinkovic dk. 62 x)

Yedekler: Taha, Numan, Yıldırım Mert, Diallo, Pogba, Aydın Karabulut, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Dirar (dk. 45 k.k.), Milinkovic (dk. 69) (Gençlerbirliği), Alper Potuk (dk. 46), Dirar (dk. 61) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Issah, Palitsevich, Jailton, Claro, Dialo (Gençlerbirliği), Soldado, Oğuz Kağan Güçtekin, Dirar (Fenerbahçe)

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Mehmet Topal xx, Neustadter xx, Hasan Ali xx, Oğuz Kaan xx, Josef xx, Dirar xx, Alper xxx, Valbuena xxx, Soldado xx

Yedekler: Kameni, Erten, Fernandao, Eljif Elmas, Batuhan Yılmaz, Muhammed Samed Sarıkoç, Serhat Kot, Aatif

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Claro xx, Palitsevich xx, Uğur Çiftçi xx, Issah xx (Diallo dk. 28 x), Khalili xx, Ahmet İlhan Özek xx, Sessegnon xx, Alper Uludağ xx (Deniz Yılmaz dk. 24 x), Jailton xxx

Yedekler: Taha, Numan, Yıldırım Mert, Milinkovic, Pogba, Aydın Karabulut, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Dirar (dk. 45 k.k) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Issah, Palitsevich, Jailton (Gençlerbirliği)

Bora Akyol-Mehmet Şirin Topaloğlu

