ÖZET İZLE: Fenerbahçe 2-3 Akhisar Maç Özeti ve Golleri İzle | Fener Akhisar kaç kaç bitti?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe’nin bu yenilgi ile beraber 3-2’lik Akhisarspor yenilgisinin ardından iç sahadaki yenilmezlik serisi son buldu. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde Akhisarspor’a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe’nin iç sahadaki yenilmezlik serisi son buldu. Süper Lig’de evinde en son Medipol Başakşehir’e mağlup olan sarı-lacivertliler iç sahadaki 9 maçlık galibiyet serisinin ardından Ege ekibine mağlup oldu. Müsabakayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler böylece 44 puanda kalmış oldu. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta da Beşiktaş'a mağlup olarak toplamda 21 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmıştı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sol kanattan Ömer’in kullandığı serbest vuruşta ön direkte iyi yükselen Serginho’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

18. dakikada Hasan Ali’nin pasında topla buluşan Dirar’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direkten dışarı çıktı.

20. dakikada Dirar’ın pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Josef De Souza’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı gitti.

35. dakikada Muğdat’ın ceza sahası içine girip, son çizgiden verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Seleznyov’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kameni’nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-2

38. dakikada Giuliano'nun ara pasıyla ceza alanı sol tarafında topla buluşan Hasan Ali’nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lukac, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

41. dakikada Valbuena’nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topta arka direkte bulunan Neustadter’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

45+1. dakikada orta sahada kazandığı topla hızlı ilerleyen Muğdat, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Kameni, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

49. dakikada Dirar’ın sağ kanattan ortasında ön direkte iyi yükselen Giuliano’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

57. dakikada Hasan Ali’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Dirar’ın kafasıyla indirdiği topu Giuliano, kafa vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-2

59. dakikada Eray’ın sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada iyi yükselen Larsson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

67. dakikada ceza sahası içi sol taraftan Hasan Ali’nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aatif’in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx

Fenerbahçe: Kameni x, Isla x (Aatif dk. 46 xx), Neustadter xx, Skrtel x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x, Josef De Souza xx (Mehmet Ekici dk. 80 ?), Dirar xxx, Valbuena xx (Soldado dk. 69 x), Giuliano xx, Fernandao x

Yedekler: Erten, Neto, Şener, Samed, Serhat, Oğuz, Ahmet Oytun

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer xxx, Sissoko xx, Eray xx (Dany dk. 73 x), Muğdat xxx, Larsson xx (Onur dk. 88 ?), Serginho xx, Seleznyov xxx (Henrique dk. 84 ?)

Yedekler: Fatih, Kadir, Soner, Bia, Helder, Aykut, Bilal

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Goller: Giuliano (dk. 57) (Fenerbahçe), Aatif (dk. 67), Serginho (dk. 14), Seleznyov (dk. 35), Larsson (dk. 59) (T. M. Akhisarspor)

Sarı kartlar: Sissoko, Lopes, Mustafa Yumlu, Larsson, Lukac (T. M. Akhisarspor)

Fenerbahçe’nin yenilmezlik serisi bitti

Fenerbahçe’nin 3-2’lik Akhisarspor yenilgisinin ardından iç sahadaki yenilmezlik serisi son buldu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde Akhisarspor’a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe’nin iç sahadaki yenilmezlik serisi son buldu. Süper Lig’de evinde en son Medipol Başakşehir’e mağlup olan sarı-lacivertliler iç sahadaki 9 maçlık galibiyet serisinin ardından Ege ekibine mağlup oldu. Müsabakayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler böylece 44 puanda kalmış oldu. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta da Beşiktaş'a mağlup olarak toplamda 21 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmıştı.

Kameni ıslıklandı

Fenerbahçe’nin Akhisarspor ile karşılaştığı maçın ilk yarısında Kameni tribünlerden ıslıklarla protesto edildi.

Fenerbahçe’nin evinde ağırladığı Akhisarspor karşılaşmasında ilk yarıda kalesinde 2 gol gören Carlos Kameni tribünlerin tepkisine maruz kaldı. 14 ve 35. dakikalarda yediği gollerden sonra ayağına her top geldiğinde ıslıklanan Kameni geçtiğimiz günlerde oynanan Beşiktaş derbisinde de gösterdiği kötü performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Volkan Demirel’in Beşiktaş maçında gördüğü kart sonrası kaleyi Akhisarspor karşısında koruyan Kameni mücadelenin ilk yarısında vasat bir görüntü sergiledi.

Afrin şehitleri unutulmadı

Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanacak olan maç öncesinde Afrin’de şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunuldu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Akhisarspor maçı öncesinde Afrin’deki şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’ndan önce gerçekleştirilen saygı duruşunda tribünlerden de ‘Vatan sana canım feda’ tezahüratlarında bulunuldu.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu