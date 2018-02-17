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ÖZET İZLE: Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle|Fener Alanya kaç kaç bitti?

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ÖZET İZLE: Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle|Fener Alanya kaç kaç bitti?

17 Şubat 2018 20:56

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

5. dakikada Villafanez’in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Fernandes, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Kameni gole izin vermedi.

20. dakikada Valbuena’nın pasında topla buluşan Giuliano, karşı karşıya kaldığı pozisyonda önce kaleciyi çalımladı, ardından topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada Douglas, Fernandes’le yaptığı paslaşmanın ardından kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kayarak yaptığı vuruşta Kameni başarılıydı.

26. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada yine Fernandes kafayla indirdi. Douglas’ın kafa vuruşunda Kameni topa sahip oldu.

27. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Aatif topla ceza sahası içine girip kale sahası içinde müsait pozisyondaki Fernandao’ya pasını aktardı. Bu futbolcu topu ağlara buluşturdu. 2-0

34. dakikada Nsakala’nın soldan ceza sahasına yaptığı ortada Fernandes yükselip kafayı vurdu, yine Kameni’yi geçemedi.

40. dakikada Hasan Ali’nin yerden ortasında Fernandao dokundu, top Mehmet Topal’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda direkten dönen topa Fernandao vurdu ancak üstten auta yolladı.

51. dakikada sağdan ceza sahası içine giren Isla, arka direkteki Fernandao’yu gördü. Savunmadan seken topa Brezilyalı futbolcu sert bir şut çekerken, Tzavellas, çizgi üzerinde gole izin vermedi.

57. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Neustadter kafayla Josef de Souza’ya indirdi. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.

58. dakikada orta sahada topla buluşan Aatif, 4 rakibinden sıyrılarak ceza sahası önüne kadar gelip şutunu çekti. Top az farkla auta çıktı.

59. dakikada Aatif’ın pasıyla topla buluşan Josef de Souza rakibinden sıyrılıp şutunu çekmek isterken yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada Josef de Souza’nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışında topun başına Giuliano geçti. Brezilyalı futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 3-0

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fenerbahçe: Kameni xxx, Isla xxx, Neustadter xxx, Neto xxx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xxx, Josef de Souza xxx, Valbuena xx, Giuliano xxx (Dirar dk. 70 xx), Aatif xxx (Alper dk 70 xx), Fernandao xxx (Eljif dk. 90+1 ?)

Yedekler: Erten, Ahmet Oytun, Mehmet Ekici, Şener, Muhammed, Oğuz Kağan, Serhat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Remy xx, Gassama x, Tzavellas x, Barış x, Nsakala xx, Fofana x (Taha dk. 46 xx), Villafanez xx, Efecan xx (Wanderson dk. 85 ?), Emre Akbaba xx, Fernandes xx (Filipe dk. 75 x), Douglas xx

Yedekler: Ufuk, Cenk Ahmet, Birol, Emre Nefiz, Maniatis

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goler: Giuliano (dk. 20 ve 60 pen.), Fernandao (dk. 27) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Hasan Ali (Fenerbahçe) 

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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