ÖZET İZLE: Fenerbahçe 3-3 Kayserispor|Fenerbahçe Kayserispor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Fenerbahçe Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele 3-3 berabere sona erdi.

FENERBAHÇE 3 - 3 KAYSERİSPOR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Giuliano ile yaptığı verkaç sonrasında savunmanın arkasına sarkan Janssen hızlı davranamadı ve top kaleci Lung’ta kaldı.

33. dakikada Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta topa son anda kaleci Lung dokundu. Lung’un teması sonrasında meşin yuvarlak önce direğe çarptı ardından kornere gitti.

41. dakikada Neto’nun Neustaedter verdiği pasta rus futbolcu bir anlık hatayla topu Umut Bulut’a verdi. Sağ çaprazda topla buluşan tecrübeli golcü savunmanın hatasını affetmedi ve takımını öne geçirdi. 0-1

45. dakikada soldan ceza sahası içerisine giren Valbuena’nın penaltı noktasına doğru verdiği pasta topla buluşan Ozan Tufan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan açtığı ortada içeride gelişine topa vuran Janssen’in şutunda kaleci Lung son anda kornere çıkardı.

50. dakikada Valbuena’nın kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan topu kafasıyla içeriye doğru aşırttı. Savunmadaki boşluğu iyi değerlendiren Neustaedter’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

62. dakikada Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta direkten dönen topu tamamlayan Josef’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

66. dakikada sağ taraftan Isla’nın attığı pasta topla buluşan Ozan’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

68. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta Umut Bulut’u geçen top Neto’nun göğsüne çarparak ağlara gitti. 3-2

72. dakikada Kana Bıyık’ın ortasında Kameni’nin topu yumruklaması kısa düştü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mendes’in vuruşunda Kameni kornere çeldi.

90+1. dakikada Mehmet Topal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Giuliano'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+5. dakikada sağ taraftan Deniz'in kullandığı serbest vuruşta Neustaedter'den seken topa vuran Gyan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, Kerem Ersoy xx

Fenerbahçe: Kameni xx, Isla xx, Neustaedter xxx, Neto xx, Hasan Ali xx, Ozan xxx (Mehmet Topal dk. 76 xx), Josef xxx, Dirar xx (İsmail dk. 90+2 ?), Giuliano xx, Valbuena xxx (Alper dk. 82 ?), Janssen xx

Yedekler: Volkan, Erten, Şener, Ahmethan, Yiğithan, Oğuz, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Kana Bıyık xx, Kucher xx, Atila Turan xx, Şamil xx (Stojiljkovic dk. 90 ?), Badji xx, Mendes xx (Gyan dk. 73 xx), Deniz xx, Güray xxx (Boldrin dk. 58 xx), Umut xx

Yedekler: Vedat, Levent, Toledo, Meleg, Erkan Kaş, Canber, Mujangi

Teknik Direktör: Marius Ninel Sumudica

Goller: Umut Bulut (dk. 41), Neto (dk. 67 k.k.), Gyan (dk. 90+5) (Kayserispor), Ozan Tufan (dk. 45), Neustaedter (dk. 50), Josef (dk. 62) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Kucher (Kayserispor), Neto, Janssen, Neustaedter (Fenerbahçe)

Fenerbahçeli taraftarlardan yönetime tepki

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe’de taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarı, “Yönetim İstifa” sloganları atarken, Aykut Kocaman’ın yaptığı değişikliklerin hatalı olduğunu ileri sürerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe maçının ardından gözaltı

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından protokol ve 1907 tribününün bulunduğu kapıdan çıkan Fenerbahçeli bir taraftar, polise küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli bir taraftar polis tarafından gözaltına alındı. Protokol ve 1907 tribününün bulunduğu kapıdan çıkarken polisle tartıştığı ve görevli memura küfür ettiği iddia edilen Fenerbahçeli bir taraftar, spor şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taraftar hakkında 6222 sayılı sporda şiddet yasası çerçevesinde işlem yapılacağı öğrenildi.

Geçen sezon 5 puan kaptırdı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Kayserispor’la ligde ve Türkiye Kupası’nda toplam 4 maça çıktı. Ligde sahasındaki mücadelede rakibiyle 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise Kayserispor’a 4-1 mağlup oldu ve 2 maçta 5 puan kaptırdı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda ise Kayserispor’u 2 maçta da 3-0’lık sonuçlarla mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 42 karşılaşmada Fenerbahçe 25 kez galibiyete uzanırken 10 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Kayserispor, güçlü rakibi karşısında 7 kez kazanmayı başardı. Fenerbahçe’nin sahasında oynanan maçlarda ise sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü bulunuyor. Taraftarı önünde Kayserispor’la 21 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu maçların 18’inde galibiyete uzanırken, 2 kez mağlup oldu. Kadıköy’de oynanan maçlarda alınan tek beraberlik ise geçen sezon 3-3 sonuçlanan maç oldu. Zorlu karşılaşma öncesinde Kayserispor’da herhangi bir eksik bulunmazken, Fenerbahçe’de ise Robin van Persie forma giyemeyecek. Mehmet Ekici’nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın bu futbolcuyu riske etmemesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman öncesi oyuncular sahada hep birlikte dev bir Türk Bayrağı açarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncularımız, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın sonrasında antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kayserispor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

