ÖZET İZLE: Fenerbahçe Doğuş - Saski Baskonia maçı özet izle | Fenerbahçe Doğuş - Baskonia kaç kaç bitti?

THY Euroleauge’in 16. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Saski Baskonia’yı 79-74’lük skorla mağlup etti. Peki Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maçı özet izle. Haberimizden öğrenebilirsiniz...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl xx, Sreten Radovic xx, Jakub Zamojski xx

Fenerbahçe Doğuş: Thompson xxx 12, Melli xx 9, Melih x, Wanamaker xxx 16, Sloukas xx 4, Nunnally xx 5, Guduric xxx 18, Vesely xx 9, Sinan xx 3, Muhammed Ali xx 3, Ahmet x, Datome x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Saski Baskonia: Vildoza xx 3, Timma xxx 10, Voigtmann xx 11, Huertas xx 2, Beaubois xx 4, Janning xx 10, Diop x, Granger xx 7, Poirier xx 7, Jones xx 4, Shengelia xxx 14, Garino xx 2

Başantrenör: Pedro Martinez

1. Periyot: 18-22 (Baskonia Vitoria Gasteiz lehine)

Devre: 36-38 (Baskonia Vitoria Gasteiz lehine)

3. Periyot: 63-59 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

Sinan Güler, Euroleague’deki 150. maçına çıktı

Fenerbahçe Doğuş’ta forma giyen milli basketbolcu Sinan Güler, Euroleague’deki 150. karşılaşmasına çıktı.

Fenerbahçeli basketbolcu Sinan Güler, Euroleague’de 150. maçında forma giydi. Milli basketbolcu, THY Euroleague’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Baskonia mücadelesinin 2. periyodunda oyuna dahil olarak, 150. Euroleague maçına çıkmış oldu.

Baskonia karşısında 2. periyotta oyuna dahil olan Sinan Güler, 14 dakika 54 saniye süre alarak, takımına 3 sayı ile katkı sağladı.

Fenerbahçe’de James Nunnally korkuttu

Fenerbahçe Doğuş’ta forma giyen Amerikalı oyuncu James Nunnally, Baskonia mücadelesinin 3. periyodunda smaç bastıktan sonra sert bir şekilde yerde kalarak, sakatlandı.

Fenerbahçe Doğuş’ta sakatlık şoku yaşandı. THY Euroleague’in 16. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan Fenerbahçe Doğuş - Baskonia mücadelesinin 3. çeyreğinde bitime 1 dakika 46 saniye varken Birleşik Amerikalı basketbolcu James Nunnally, bastığı smaç sonrası sert bir şekilde yere düştü. Yerde kalan deneyimli basketbolcu, sağlık görevlilerinin parkedeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile hastaneye kaldırıldı. Nunnally'nin düşmenin etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı belirtilirken, hastaneye giderken bilincinin yerine geldiği ve yapılan ilk müdahale sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nunnally’nin yaşadığı sakatlık sonrası eşinin de gözyaşları içinde salonu terk ettiği görüldü.