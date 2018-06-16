ÖZET İZLE | Fransa - Avustralya özet izle goller izle

Fransa - Avustralya karşılaşması!.. 2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda turnuvanın favorileri arasında yer alan Fransa, Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Fransa, çok zorlandığı müsabakada rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fransa'nın gollerini Griezmann (p) ve Pogba'dan geldi. Avustralya'nın tek golünü ise penaltıdan bir dönem Türkiye'de de forma giyen Jedinak kaydetti.

Dünya Kupası tarihinde bir ilk!

Fransa ile Avustralya arasında oynanan karşılaşmanın 57. dakikasında Dünya Kupası tarihinde ilk kez Video Hakem Sistemi'ne başvuruldu. Hakem Cunha Griezmann'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından önce devam kararı verdi daha sonra video hakeme başvuran Uruguaylı hakem Fransa lehine penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Griezmann Fransa'yı öne geçirdi.

Diğer gol ise gol çizgisi teknolojisinden geldi!

Fransa ilk golü video hakem sisteminin ardından verilen penaltıyla bulurken, ikinci gol ise gol çizgisi teknolojisi ile geldi. Karşılaşmanın 81. dakikasında Pogba'nın vuruşunda üst direğe çarpan topta yan hakem devam kararı verirken, orta hakem gol çizgisi teknolojisiyle orta sahayı işaret etti ve Fransa karşılaşmada yeniden öne geçti.

Bu sonuçla Fransa turnuvaya 3 puanla başladı. Avustralya ise ilk maçında puanla tanışamadı.

Grubun bir sonraki haftasında Fransa Peru ile karşılaşacak. Avustralya ise Peru ile karşı karşıya gelecek.

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