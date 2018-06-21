ÖZET İZLE | Fransa - Peru özet izle goller izle

Fransa - Peru karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Peru ile karşı karşıya geldi.

C Grubu'nda oynanan karşılaşmada Fransa, rakibini genç yıldızı Kylian Mbappe'nin 34. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

PERU VEDA ETTİ

Bu sonucun ardından Fransa iki maçın ardından puanını 6'ya çıkarttı ve Dünya Kupası'nda üst tura çıkmayı garantiledi. Peru ise iki maçta da puan alamayınca turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Grubun son haftasında Fransa Danimarka ile karşılaşacak. Peru ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

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