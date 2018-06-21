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ÖZET İZLE | Fransa - Peru özet izle goller izle

Fransa - Peru! 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Peru karşı karşıya geldi. İşte Fransa - Peru karşılaşmasının geniş özeti ve detayları...

ÖZET İZLE | Fransa - Peru özet izle goller izle

21 Haziran 2018 19:54

Fransa - Peru karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Peru ile karşı karşıya geldi.

C Grubu'nda oynanan karşılaşmada Fransa, rakibini genç yıldızı Kylian Mbappe'nin 34. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

PERU VEDA ETTİ

Bu sonucun ardından Fransa iki maçın ardından puanını 6'ya çıkarttı ve Dünya Kupası'nda üst tura çıkmayı garantiledi. Peru ise iki maçta da puan alamayınca turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Grubun son haftasında Fransa Danimarka ile karşılaşacak. Peru ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

FRANSA - PERU KARŞILAŞMASININ GENİŞ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 

 

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