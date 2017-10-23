ÖZET İZLE: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe|Galatasaray Fenerbahçe Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda boşta kalan topa Gomis vuramadı. Gomis’in ıskaladığı top Feghouli’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan top tekrar kornere gitti.

7. dakikada Janssen, Serdar Aziz’den önce yaptığı hamleyle topu kaptı ve direkt kaleye gönderdi. Top ağlara gitti ancak Cüneyt Çakır, Janssen’in hareketini faul olarak değerlendirdi.

20. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Gomis, savunmaya rağmen topu iyi sakladı. 2 futbolcuyu çalımlayan golcü futbolcunun vuruşunda Kameni gole izin vermedi.

43. dakikada gelişen kontratakta Valbuena, soldan ceza sahasına giren Janssen’i gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda çaprazdan topu az farkla auta gönderdi.

49. dakikada Latovlevici’nin soldan yaptığı ortada Gomis kafayla Tolga’ya gönderdi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Kameni, köşeye giden topu kornere çıkarmayı başardı.

73. dakikada gelişen Galatasaray atağında Feghouli, ceza sahası içindeki Belhanda’yı gördü. Bu futbolcu kendisini yere bırakınca hakem Cüneyt Çakır, Belhanda’yı 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Muslera xx, Maicon xxx, Denayer xx, Serdar x (Latovlevici dk. 20 xx), Mariano xx, Ndiaye xxx, Fernando xxx, Tolga x, Feghouli xxx, Belhanda xx, Gomis xx

Yedekler: Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes, Rodrigues, Koray

Teknik Direktör: Igor Tudor

Fenerbahçe: Kameni xxx, Isla xx, Neto xxx, Neustadter xx, Hasan Ali xx, Ozan xx, Josef de Souza xxx, Dirar x, Giuliano x, Valbuena xxx, Janssen xxx

Yedekler: Volkan, Erten, Mehmet, İsmail, Alper, Şener, Skrtel, Oğuz, Aatif, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Mariano, Denayer, Belhanda (Galatasaray), Neto (Fenerbahçe)

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Medeni Topaloğlu



