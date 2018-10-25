ÖZET İZLE | Galatasaray 0-0 Schalke özet izle goller izle | Galatasaray - Schalke kaç kaç?

Galatasaray - Schalke 04 özet izle... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da aradığı golü bulamadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 4 puana yükseldi. Schalke ise puanını 5 yaptı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 6 Kasım'da Almanya'da oynanacak.

MUSLERA DAMGA VURDU

Karşılaşmaya Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera damga vurdu. Tecrübeli eldiven birçok pozisyonda Alman ekibine geçit vermeyerek, takımını ayakta tuttu.

Ozan Kabak, ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı

Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, 11 başladığı Schalke maçıyla birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Ozan gösterdiği performansla kendisine verilen görevi layıkıyla yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Galatasaray, evinde Alman temsilcisi Schalke 04 ile karşılaşırken, Teknik Direktör Fatih Terim defansta Maicon'un yanında genç futbolcu Ozan Kabak'a görev verdi. Kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performans ile herkesin takdirini kazandı. Serdar Aziz'in yokluğunda yerine oynayan Ozan, girdiği ikili mücadelelerden başarı ile çıkarken, 46. dakikada da Embolo'nun vuruşunu çizgiden çıkarması ile golü önledi. Ozan Kabak oynadığı oyunla takımın en iyilerindendi.

Galatasaray'da Nagatomo oyuna devam edemedi

Galatasaray'ın başarılı sol beki Yuto Nagatamo, Schalke 04 maçında oyuna devam edemedi ve yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Galatasaray'ın peşini sakatlıklar bırakmıyor. Hafta sonu ligde oynanan Bursaspor maçında Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli sakatlıklarından dolayı müsabakaya devam edememişti. Türk Telekom Stadyumu'nda Schalke ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da Japon sol bek Yuto Nagatomo oyunu tamamlayamadı. 80. dakikada yaşanan bir pozisyonda Nagatomo'nun göğüsüne top geldi. Yere yığılan başarılı futbolcu daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik Direktör Fatih Terim 81. dakikada Nagatomo'nun yerine Ömer Bayram'ı aldı.

Schalke 04 maçını Türk Telekom Stadyumu'nda 47 bin 79 kişi izledi

Galatasaray-Schalke 04 mücadelesini Türk Telekom Stadyumu'nda 47 bin 79 kişi toplam seyirci izledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Galatasaray, evinde karşılaştığı Alman temsilcisi Schalke 04'ü 0-0 berabere bitti. Bu önemli müsabakada takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmayı ise toplam 47 bin 79 biletli seyirci takip etti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Nagatomo'nun pasında topla buluşan Rodrigues rakibinden sıyrılıp uzaktan çok sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Nübel topu kornere çeldi.

13. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan derin topa hareketlenen Konoplyanka, kalesinden çıkaran Muslera'nın üzerinden aşırttı. Filelere giden topa Linnes çizgi üzerinde müdahale ederek kornere gönderdi.

17. dakikada Rudy'nin soldan kullandığı korner atışında kafalardan seken topa son olarak Embolo kafayla dokundu. Top direğin dibinden auta çıktı.

34. dakikada Sinan Gümüş'ün düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Maicon geçti. Brezilyalı futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye, şık bir hareketle rakibini çalımlayıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

39. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşan Embolo, arkasında bulunan Suat'a pasını verdi. Oluşan karambolde boşta kalan topa Konoplyanka vurdu ancak meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

45. dakikada Linnes'in pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues, son çizgiye inip içeriye çıkardı. Eren Derdiyok'un bekletmeden şutunda kaleci Nübel gole izin vermedi.

45+1. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Konoplyanka ceza sahasına girip sert vurdu. Bu pozisyonda Muslera çok iyi bir refleksle topu kornere çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ani gelişen Schalke atağında Embolo'nun şutunda Muslera gole izin vermezken, Embolo dönen topa bir kez daha vurdu, bu kez Ozan Kabak topu çizgiden çıkardı.

49. dakikada Uth'un pasında sol kanatta topla buluşan Konoplyanka, Linnes'i geçip ortasını yaptı. Embolo'nun kafasında Muslera kalesini gole kapattı.

63. dakikada Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Embolo, Maicon'u geçerek çaprazdan sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

84. dakikada kullanılan korner atışında savunmadan seken topa ceza sahası dışından Rudy vurdu. Donk'a çarpan top McKennie'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Muslera topu kontrol etti.

88. dakikada Rudy'nin savunmanın arkasına verdiği pasta Skrzybski, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Muslera gole izin vermedi.

90+4. dakikada orta sahada topla buluşan Belhanda, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışından sert vurdu ancak top üstten auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ozanx, Nagatomo (Ömer dk. 81), Donk, Ndiaye, Sinan (Selçuk dk. 61), Belhanda, Rodrigues, Eren (Muğdat dk. 70)

Yedekler: İsmail, Mariano, Ahmet, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Schalke 04: Nübel, Caligiuri, Sane, Nastasic, Mendyl, Rudy, Stambouli, Uth (Burgstaller dk. 90 ?), Suat Serdar, Konoplyanka (Skrzybski dk. 77), Embolo (McKennie dk. 81)

Yedekler: Lenze, Bentaleb, Harit, Schdpf

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Sarı kartlar: Embolo (Schalke), Nagatomo, Linnes, Belhanda (Galatasaray)

