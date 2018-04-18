ÖZET İZLE: Galatasaray 0-2 Akhisar Maçı Özeti ve Golleri İzle | Galatasaray Akhisar kaç kaç bitti?

Galatasaray Akhisar Maçı Özeti ve Golleri haberimizde. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Galatasaray evinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırladı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, sahasında 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Muğdat'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında müsait pozisyondaki Seleznyov düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

20. dakikada savunmanın arkasına sarkan Muğdat topla hareketlenip ceza sahası önüne geldi ve şutunu çekti. Savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

26. dakikada Galatasaray paslaşarak ceza sahası önüne geldi. Topla buluşan Selçuk İnan uzaktan sert vurdu, kaleci Fatih Öztürk son anda topa müdahale ederek kornere çeldi.

30. dakikada Selçuk’un kafayla indirdiği topta Sinan ceza sahası içine girip penaltı noktası üzerine gönderdi. Yasin’in şutunda savunma son anda müdahale etti ve top kornere gitti.

35. dakikada kaleci Fatih Öztürk’ün topu oyuna hızlı sokmasıyla Galatasaray savunması az adamla yakalandı. Muğdat’ın pasında sağdan hareketlenen Lopes’in ortasında Seleznyov önce düzeltti ardından şutunu çekerek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2

44. dakikada Selçuk İnan’ın sağdan yaptığı ortada Eren arkaya aşırdı, uzak direkteki Maicon kafayı vurdu ancak kaleci Fatih gole izin vermedi.

48. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın arasından iyi yükselen Eren kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.

50. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Selçuk İnan’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fatih iyi yer tutarak gole engel oldu.

53. dakikada Onur Ayık sağdan getirip Lopes’e pasını verdi. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Muğdat’ı gördü. Genç futbolcunun şutunda top üstten auta çıktı.

68. dakikada Rodrigues’in ceza sahasına yaptığı ortada Eren yükseldi ancak vuramadı. Kaleci Fatih’in sektirdiği top Gomis’in önünde kalırken, Fransız futbolcunun şutunda Fatih çok iyi bir refleksle gole izin vermedi.

72. dakikada kazanılan korner atışında Muğdat soldan savunmanın arkasına ortaladı. Seleznyov’un gelişine yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

77. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Larsson, Maicon’dan sıyrıldı. Maicon’un bu futbolcuyu düşürmesi sonucunda sarı-kırmızılı futbolcu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

80. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Seleznyov geçti. Bu futbolcu açısı dar olmasına karşın direkt kaleye vurdu, direkten dönen top Muslera’da kaldı.

84. dakikada Selçuk’un kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Gomis’in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleye giden topu Mustafa Yumlu çizgiden çıkardı.

86. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağdan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Eren kafayı vurdu ancak kaleci Fatih çok iyi uzanarak golü engelledi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx

Galatasaray: Muslera x, Linnes x, Maicon x, Ahmet x, Latovlevici ?, Fernando x (Donk dk. 82 ?), Tolga x (Gomis dk. 55 x), Selçuk xx, Yasin x (Rodrigues dk. 61 x), Sinan xx, Eren Derdiyok x

Yedekler: Carrasso, Eray, Mariano, Serdar, Hakan, Denayer, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Akhisarspor: Fatih xxxx, Lopes xxx, Mustafa xxx, Dany xxx, Kadir xxx, Barbosa xxx (Larsson dk. 76 xx), Sissoko xxx, Bilal xxx (Aykut dk. 43 xxx), Muğdat xxxx, Onur xxx (Caner dk. 66 xxx), Seleznyov xxxx

Yedekler: Lukac, Henrique, Orhan, Hasan, Ömer, Bora

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Seleznyov (dk. 4 ve dk. 35) (TM. Ahkisarspor)

Kırmızı kart: Maicon (dk. 77) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Aykut, Mustafa Yumlu, Seleznyov (TM. Akhisarspor), Donk, Rodrigues (Galatasaray)

Maçtan önce Galatasaray taraftarına uyarı

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesinde Galatasaray taraftarına küfürlü tezahürat yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Akhisarspor'u konuk ederken, Türk Telekom Arena'da, Galatasaray taraftarlarına uyarıda bulunuldu. Stadyum hoparlörlerinden taraftarlara seslenen görevli, bir sonraki iç saha karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Küfür edilmemesi ve sahaya yabancı madde atılmaması konusunda dikkatli olalım. Bir sonraki iç saha maçımız Beşiktaş ile ve bu maç öncesinde ceza almamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Latovlevici'ye tribünlerden büyük tepki

Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında vasat bir futbol ortaya koyan ve isabetsiz paslarıyla dikkat çeken Latovlevici'ye sarı-kırmızılı tribünler büyük tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Galatasaray-Akhisarspor'u konuk ederken, sarı-kırmızılı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan Latovlevici büyük tepki çekti. Karşılaşmanın başından itibaren ataklarda varlık gösteremeyen, attığı isabetsiz paslar ve yerini bulmayan ortalarla adeta saç baş yolduran Rumen futbolcu, özellikle ikinci yarıda top her ayağına geldiğinde ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in bu oyuncuyu kenara almasını bekleyen taraftarlar, Rodrigues'in oyuna dahil olduğu sırada oyundan çıkan ismin Yasin Öztekin olduğunu görünce tepki gösterdi.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş