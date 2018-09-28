ÖZET İZLE | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor özet izle goller izle | Galatasaray - Erzurumspor kaç kaç?

Galatasaray - BB Erzurumspor özet izle... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı - Kırmızılılar'a 3 puanı getiren golü Maicon kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 15'e yükseltti. Erzurumspor ise 2 puanda kaldı.

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Fatih Terim'den rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor karşılaşmasında göre Maicon, Ömer Bayram, Donk, Feghouli ve Eren Derdiyok'a 11'de şans verdi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, savunmada en son Trabzonspor maçında 11'de başlattığı Maicon'a görev verirken, Nagatomu'nun yerine de Ömer Bayram'ı ilk kez 11'de görev verdi.. Terim, geçtiğimiz hafta sonradan oyuna dahil ettiği Sofiane Feghouli'yi de 11'de oynattı. Akhisarspor deplasmanında yedek bekleyen Eren Derdiyok da sarı-kırmızılıların ileri uçtaki ismi oldu.

Galatasaray'dan BB Erzurumspor'lu futbolcu Lennart Thy'e plaket

FIFA tarafından Fair Play Ödülü'ne layık görülen BB Erzurumspor'un Alman futbolcusu Lennart Thy'e Galatasaray plaket verdi. Plaketi Teknik Direktör Fatih Terim takdim etti.

BB Erzurumspor'un Alman futbolcusu Lennart Thy'e geçtiğimiz mart ayında o dönem oynadığı Hollanda takımı VVV Venlo'nun PSV Eindhoven ile karşılaşacağı gün ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak hayat vermiş, bu yüzden bir süre takımının antrenmanlarına katılamamıştı. Thy, bu hareketinden dolayı FIFA tarafından Fair Play Ödülü'ne layık görülmüştü. Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-BB Erzurumspor maçı öncesinde de sarı-kırmızılı kulüp, Thy'ye bu davranışından dolayı plaket takdim etti. Plaketi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim verdi.

Galatasaray'da zorunlu değişik, Emre Akbaba sakatlandı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, BB Erzurumspor maçında sakatlandı ve 38. dakikada yerini Fernando'ya bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde BB Erzurumspor ile oynadığı mücadelede zorunlu değişiklik yaşadı. Mücadelenin 29. dakikasında sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Emre Akbaba, sakatlandı ve oyun bir süre durdu. Saha kenarında tedavisi yapılan Akbaba daha sonra oyuna girdi. Müsabakanın geri kalanında oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu, 38. dakikada oyundan çıktı ve yerine Brezilyalı futbolcu Fernando girdi.

Maicon, ligdeki ikinci golünü attı

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon, Trabzonspor maçından sonra 11'de başladığı BB Erzurumspor karşısında gol attı. Maicon böylece bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın evinde BB Erzurumspor oynadığı maçta sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Maicon rakip fileleri havalandırmayı başardı. Müsabakanın 74. dakikasında sağ taraftan Ömer'in kullandığı köşe atışında ön direkte Maicon, düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Ligde en son 4. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev alan Brezilyalı futbolcuya Teknik Direktör Fatih Terim 11'de şans verdi. Maicon, Erzurum ekibine attığı golle birlikte ligdeki gol sayısını 2‘ye çıkardı. Başarılı oyuncu ilk golünü ilk haftadaki Ankaragücü maçında atmıştı.

Türk Telekom Stadyumu'nda 31 bin 529 biletli seyirci

Galatasaray-BB Erzurumspor mücadelesini Türk Telekom Stadyumu'nda toplam biletli 31 bin 529 seyirci izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar da görevini tam yaptı. Müsabakayı toplam 31 bin 529 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve sırasında tezahüratlarıyla takımına destek oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza yayı üzerinden Maicon'un kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

17. dakikada ceza sahası dışında Erzurumspor savunmasının hatalı pasında araya giren Rodrigues'in ceza sahası içerisine girerek yaptığı plase vuruşta top kaleci Sehic'te kaldı.

24. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Feghouli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Rodrigues'in yerden ortasında ön direkte topla buluşan Eren'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

67. dakikada sağ taraftan Ömer'in kullandığı köşe atışında ön direkte Serdar'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.

74. dakikada sağ taraftan Ömer'in kullandığı kullandığı köşe vuruşunda Maicon'un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

81. dakikada Feghouli'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues'in yaptığı plase vuruş kaleci Sehic'te kaldı.

83. dakikada sol taraftan Emrah'ın kullandığı kornerde ön direkte Munsy'nin yaptığı vuruşu Muslera kontrol etti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer, Donk (Onyekuru dk. 65), Ndiaye, Rodrigues, Feghouli (Yunus Akgün dk. 83 ?), Emre (Fernando dk. 38), Eren

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Ozan, Nagatomo, Sinan Gümüş, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Scuk, İbrahim Akdağ (Taylan Antalyalı dk. 74), Emrah Başsan (Osman Şahin dk. 89 ?), Sunu (Erhan Çelenk dk. 70), Kone, Munsy

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Trtovac, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Tshbalala, Thy

Teknik Sorumlu: Adem Çağlayan

Gol: Maicon (dk. 74) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ömer Bayram, Fernando, Mariano (Galatasaray), Kone, Lokman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

