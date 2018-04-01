ÖZET İZLE: Galatasaray 1-0 Trabzonspor Maçı Özeti ve Golleri İzle |GS TS kaç kaç bitti?

Galatasaray Trabzonspor maçı geniş özeti ve golleri izle... Süper Lig'de lider Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk etti. Süper Lig'de oynadığı son 26 maçta 17 galibiyet,3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 54 puanla lider olan Aslan, oynadığı son 26 karşılaşmada 11 galibiyet,9 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 42 puanla 5.sırada bulunan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ile karşılaştı. Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Maçtan dakikalar

7. dakikada Abdülkadir’in kaptırdığı topta Mariano ceza sahası içinden arka direğe yerden ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Feghouli’nin vuruşunda Galatasaray öne geçti. 1-0

17. dakikada Gomis ceza sahası içinde göğsüyle düzeltip şutunu attı, savunmadan dönen top Selçuk İnan’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

30. dakikada gelişen Galatasaray atağında Feghouli sağdan ceza sahası içine gönderdi. Trabzonspor’un ayak koyduğu topa Belhanda ceza sahası önünden vurdu ancak Onur gole izin vermedi.

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Maicon xxx, Serdar Aziz xxx, Nagatomo xxx, Donk xxx, Selçuk İnan xxx,

Feghouli xxx, Belhanda xx, Rodrigues xxx, Gomis xx

Yedekler: Batuhan, Carrasso, Ahmet, Tolga, Yasin, Eren, Sinan, Linnes, Hakan, Denayer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Onur xx, Pereira x, Uğur xx, Hubocan x, Novak xx, Okay xx, Kucka xx, Abdülkadir x, Sosa x, Yusuf Yazıcı x, Burak x

Yedekler: Arda, Uğurcan, Kamil, Olcay, N’Doye, Hasan, Mustafa, Rodallega, Hüseyin, Abdurrahim

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Feghouli (dk. 7) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Donk (Galatasaray), Sosa, Hubocan (Trabzonspor)