ÖZET İZLE | Galatasaray 1-1 Bursaspor özet izle goller izle | Galatasaray - Bursaspor kaç kaç? Galatasaray özet izle

Galatasaray - Bursaspor özet izle... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bursaspor, 63. dakikada Aytaç ile öne geçerken, Galatasaray bu gole 77. dakikada Eren ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 19'a yükseltti. Bursaspor ise 9 puana yükseldi.

Fatih Terim'den 1 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor karşısında ligin 8. haftasındaki Antalyaspor maçına göre ilk 11'de değişiklik olarak sakat olan Henry Onyekuru'nun Sofiane Feghouli'ye görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor karşısında 11'i bozmadı. Terim, son olarak ligin 8. haftasında deplasmandaki Antalyaspor maçına göre 1 değişlik yaptı. Savunma ve orta sahadaki futbolcularını bozmayan deneyimli teknik adam, hücumda da milli takımdan sakat dönen Henry Onyekuru'nun yerine Sofiane Feghouli'ye şans verdi.

Galatasaray ilk yarıda 3 değişiklik hakkını da kullandı

Galatasaray'da Bursaspor karşısında Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli'den sonra Fernando'da da sakatlandı. Sarı-kırmızılılar böylece ilk 45 dakikada 3 değişiklik hakkını da sakatlık yüzünden kullanmak zorunda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile mücadele eden Galatasaray'ın sakatlıklar peşini bırakmadı. Maçtan önce milli takımda sakatlanan Henry Onyekeru'nun yanı sıra yeşil-beyazlılara karşı da 3 oyuncu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 20. dakikada Serdar Aziz sakatlandı, yerine Maicon girdi. 21. dakikada Sofiane Feghouli sakatlandı, yerine Eren Derdiyok dahil oldu. Son olarak ise Fernando oyuna devam edemedi ve 42. dakikada Selçuk İnan yerine girdi.

Sarı-kırmızılılar böylece ilk 45 dakikada 3 futbolcu değiştirme hakkını sakatlıklarından dolayı zorunlu olarak kullandı.

Eren Derdiyok, ligdeki 4. golünü attı

Galatasaray'da golcü futbolcu Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında attığı golle ligde 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor'u konuk eden Galatasaray'da oyuna sonradan Sofiane Feghouli'nin yerine dahil olan Eren Derdiyok, rakip fileleri havalandırdı. 1-0 gerideyken mücadelenin 77. dakikasında sahneye çıkan Eren, Belhanda'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Başarılı futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.

Galatasaray, ligde evindeki yenilmezliği 24 maça çıkardı

Galatasaray, Bursaspor beraberliği ile ligde sahasındaki yenilmezliğini 24 maça yükseltti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Bursaspor ile berabere kaldı ve evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Sahasında rakiplerine geçit vermeyen sarı-kırmızılılar, ligde Bursaspor dahil olmak üzere toplam 24 mücadeleden de mağlup ayrılmadı. Cimbom en son 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Bundan sonra oynadığı 24 karşılaşmada sadece Fenerbahçe ile Bursaspor'a karşı berabere kaldı.





Türk Stadyumu'nda maçı 37 bin 308 biletli seyirci izledi

Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda 37 bin 308 biletli taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Bursaspor'u ağırlarken, sarı-kırmızılı taraftarlar da takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 37 bin 308 biletli seyirci takip etti. Müsabaka boyunca takımını desteklemeyi sürdüren taraftarlar, takıma 1-0 gerideyken de tezahüratlarıyla görevini yerine getirdi.





Maçtan dakikalar (İlk yarı)

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

44. dakikada sağ taraftan Yusuf Erdoğan'ın yaptığı ortada ön direkte Chedjou'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı arka direkte Mariano çizgi üzerinden oyun alanına çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sinan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa arka direkte Ömer Bayram'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

60. dakikada ceza sahası içinde kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Lima'ya Ozan Kabak'ın yaptığı müdahale sonucu hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Aytaç'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Muslera topu oyun alanına çeldi. İkinci pozisyonda topu önünde bulan Aytaç'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

65. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eren'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

69. dakikada Burak'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tunay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

77. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın içeri çevirdiği topa ön direkte Eren'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar (Maicon dk. 20), Ozan, Ömer, Fernando (Selçuk dk. 42), Ndiaye, Feghouli (Eren dk. 21), Rodrigues, Belhanda, Sinan

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Donk, Yunus Akgün, Nagatomo, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Tunay (Stancu dk. 82 ?), Burak Kapacak (Ramazan Keskin dk. 74), Yusuf Erdoğan (Lima dk. 57), Sakho

Yedekler: Muhammed Şengezer, Vergini, Furkan Soyalp, Furkan, Onur Atasayar, Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Aytaç Kara (dk. 63), (Bursaspor), Eren (dk. 77) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sakho, Umut Meraş, Ramazan Keskin (Bursaspor), Ozan Kabak (Galatasaray)

