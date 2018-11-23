ÖZET İZLE | Galatasaray 1-1 Konyaspor özet izle goller izle | Galatasaray - Konyaspor kaç kaç?

Galatasaray - Konyaspor özet izle... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın golünü Uğur Demirok 69. dakikada kendi kalesine atarken, Konyaspor'un golünü 90. dakikada penaltıdan Skubic kaydetti.

Öte yandan Galatasaray'da penaltıya sebebiyet veren Serdar Aziz, 88. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 24, Konyaspor ise 18 puana yükseldi.

Cezalı olan Fatih Terim'e taraftarlardan destek

Fenerbahçe derbisinden aldığı cezadan dolayı maçı locadan izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla destek oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmayı locadan takip etti. Ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden dolayı 10 maç ceza alan Terim'e sarı-kırmızılı taraftarlar destek verdi. ‘İmparator Fatih Terim' tezahüratları yapan taraftarlara deneyimli teknik adam da el sallayarak cevap verdi.

Galatasaray taraftarlarından TFF'ye tepki

Galatasaray-Konyaspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu aleyhinde tezahüratlarda bulunarak istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor ile sahasında karşılaşırken, taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. Fenerbahçe derbisinden sonra alınan cezalara tepkili olan sarı-kırmızılı taraftarlar TFF aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.

Öte yandan karşılaşmanın devre arasında stat hoparlörinden ‘Cimbom başı dik yürür' marşı çalındı.

Muslera, Galatasaray ile 300. maçına çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Konyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılardaki 300. resmi karşılaşmasına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Konyaspor maçının Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera için ayrı bir önemi oldu. 2011 yılında İtalya'nın Lazio takımından transfer olan Muslera, Konyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılılardaki 300. müsabakasına çıktı. Uruguaylı file bekçisi 36'sı kaptan olmak üzere çıktığı 300 mücadelede 83 kez kalesini gole kapattı.

Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynanan Manisaspor maçında penaltıdan gol atma başarısı göstermişti.

Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda olan 32 yaşındaki kaleci, 4 kez Süper Lig, 4 kez TFF Süper Kupası, 3 kez de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez çeyrek final, bir kez de ikinci tur aşamasında yer almayı başardı.

Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde yok

Galatasaray'ın defans oyuncusu Serdar Aziz, 87. dakikada kırmızı kart gördü. Serdar gelecek hafta oynayacak Beşiktaş derbisinde takımda olmayacak.

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların defans oyuncusu Serdar Aziz kırmızı kart gördü. 87. dakikada Serdar Aziz'in Nejc Skubic'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun devamında Serdar, topu hakem Hüseyin Göçek'e doğru atınca doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Serdar Aziz gelecek deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fernando'nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan çeldi.

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic pasını kale önündeki Traore'ye aktardı. Ömer Bayram'ın araya girerek yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak kornere gitti.

11. dakikada Skubic'in sağ taraftan yaptığı ortada kale önünde Jahovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

16. dakikada ceza yayı önünden Eren'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada sol taraftan Ferhat'ın yaptığı ortada top ön direkte savunmadan sekti. Ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Ali'nin yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kornere çeldi.

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Feghouli'nin ortasında kale önünde Eren'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada sağ taraftan Fernando'nun içeri çevirdiği topa Eren'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Ömer Ali'nin kaleci Muslera ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera oyun alanına çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Jahovic'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada Traore'nin ara pasında Jahovic ceza sahası içi kale önünde topla buluştu. Jahovic'in pasında sağ çaprazdan Ömer Ali'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü.

63. dakikada Feghouli'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Selçuk'un düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

69. dakikada sağ kanattan Mariano'nun yaptığı ortada kale önünde Uğur Demirok'un ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

86. dakikada Eren'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

87. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahası içi sağ çaprazında Skubic'e yaptığı müdahaleyi hakem Hüseyin Göçek, penaltı olarak değerlendirdi.

90. dakikada Skubic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan ağlara gitti. 1-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık

Galatasaray: Muslera, Ozan Kabak, Serdar, Maicon, Mariano, Fernando (Celil Yüksel dk. 81 ?), Selçuk (Muğdat dk. 67), Ömer, Feghouli, Onyekuru, Eren

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Yunus Akgün, Nagatomo

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat (Hadziahme dk. 80 ?), Jonsson (Fofana dk. 72), Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Traore, Jahovic (Yatabare dk. 72)

Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Abro, Vedat Bora, Opanasenko, Mücahit Atalay

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Uğur Demirok (dk. 69 k.k.) (Galatasaray), Skubic (dk. 90 pen.) (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Serdar (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ozan Kabak (Galatasaray) Traore, Serkan, Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor)

