ÖZET İZLE: Galatasaray 2-0 Beşiktaş Maç Özeti Golleri İzle| GS BJK kaç kaç bitti?

Galatasaray Beşiktaş özet ve golleri izle... Şampiyonluk yarışını oldukça yakından ilgilendiren karşılaşmada Süper Lig’in 31.haftasında iki dev kulüp Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarı Fernando’nun bulduğu gol ile öne geçen Aslan devreyi bu skorla kapattı ve soyunma odasına avantajlı bir şekilde gitti. İkinci yarı karşılıklı ataklar yapan iki ekipten Galatasaray Rodriguez'le 2. golü buldu! Linnes'in nefis pasında topla buluşan Rodrigues ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrıldı yerden düzgün bir vuruşla Fabri'yi mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada sol kanattan Talisca’nın pasıyla Galatasaray yarı sahasının ortalarında topla buluşan Negredo’nun ceza sahası dışında Muslera ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

23. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Nagatomo’nun içeri çevirdiği topa kale sahası içinde Fernando’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Gökhan Gönül’ün yaptığı ortada sol çaprazda Quaresma topla buluştu. Quaresma’nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

34. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Seken topa Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.

36. dakikada Beşiktaş savunmasının yaptığı hatalı pasta Feghouli araya girerek topa sahip oldu. Feghouli’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fabri kornere çeldi.

39. dakikada sol taraftan Adriano’nun içeri çevirdiği topa kale önünde Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

50. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Quaresma’nın yaptığı plase vuruşta kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Donk’un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Belhanda’nın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.

53. dakikada kaleci Fabri’nin uzun degajında Maicon topu sektirdi. Savunmanın arkasında topla buluşarak ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Babel’in plase vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

61. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues’in ceza sahası sol çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan arka direğe sekti. Sağ çaprazda topu önünde bulan Feghouli’nin düzeltip yaptığı vuruşta Medel araya girerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64. dakikada Feghouli’nin uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis, kale önünde Tosic’in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, pozisyonu penaltı olarak değerlendirirken, Tosic kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

66. dakikada Gomis’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Rodrigues’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada ceza yayı üzerinden Linnes, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Rodrigues’e pasını aktardı. Topla buluşan Rodrigues’in savunmayı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

90+3. dakikada Lens'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Dev derbiyi 50 bin 304 kişi izledi

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Türk Telekom Stadyumu’nda 50 bin 304 taraftar izledi.

Bu sezon evinde oynadığı maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, bu geleneğini Beşiktaş derbisinde de sürdürdü. Saatlerde öncesinden stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla desteklerini sürdürerek görevini yaptı. Karşılaşmayı izlemeye ise toplam 50 bin 304 taraftar geldi.

Galatasaray, derbi zaferini taraftarıyla kutladı

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin galibiyetini stattaki taraftarıyla tezahüratlarla kutladı.

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Fernando ile Rodrigues getirdi. Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetiyle şampiyonluk yolunda rakibiyle aralarındaki puan farkını 4’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, müsabakanın ardından zaferi Türk Telekom Stadyumu’ndaki taraftarıyla kutladı. Tribünlerin tezahüratlarına eşlik eden futbolcular, hep birlikte 3’lü çekti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx (Linnes dk. 21 x), Maicon xx, Denayer xxx, Nagatomo xxx, Donk xxx,

Fernando xxx, Feghouli xxx (Sinan dk. 78 x), Rodrigues xxx, Belhanda xx (Selçuk dk. 83 ?), Gomis xx

Yedekler: Eray, Boran, Ahmet, Hakan, Ozan, Yasin, Eren

Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül x Pepe xx (Vida dk. 61 x), Tosic x, Adriano x, Medel xx, Tolgay x (Oğuzhan dk. 81 ?), Quaresma x, Babel x, Talisca x, Negredo x (Lens dk. 35 x)

Yedekler: Tolga, Utku, Fatih, Necip, Gökhan Töre, Mustafa, Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Fernando (dk. 24), Rodrigues (dk. 70) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Tosic (dk. 65) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Belhanda, Fernando (Galatasaray) Adriano, Talisca (Beşiktaş)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu



