ÖZET İZLE: Galatasaray 2-0 Osmanlıspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|GS Osmanlı kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar

3. dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı korner atışında ceza sahası içinde yükselen Eren Derdiyok kafayı vurdu ancak savunma çizgisi üzerinden topun gol olmasını engelledi.

10. dakikada Garry Rodrigues rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine girip son çizgiye girdi ve kale önüne gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Tolga topu ayağının altından kaçırdı.

16. dakikada Selçuk Şahin’in soldan kullandığı korner atışında yine yükselen Eren Derdiyok oldu. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

22. dakikada Selçuk’un ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Garry Rodrigues, arka direkteki Eren Derdiyok’u gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda topa dokunamadı.

37. dakikada Yasin’in soldan yaptığı ortada iyi yükselen Eren, müsait pozisyondaki Feghouli’ye indirdi. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

40. dakikada Eren Derdiyok’la duvar pası yapan Garry Rodrigues’in çaprazdan yaptığı sert şutta top yan ağlarda kaldı.

50. dakikada Galatasaray ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Regattin geçti. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta gitti.

51. dakikada Regattin’in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Umar kayarak vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

55. dakikada Latovlevici’nin ortasında Eren bıraktı, Belhanda müsait pozisyonda şutunu çekti ancak Karcemarskas topu kornere gönderdi.

57. dakikada Garry Rodrigues’in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken topa Yasin dokundu ancak top az farkla auta gitti.

60. dakikada Regattin’in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mehmet Güven yükselip kafayı vurdu ancak az farkla auta gönderdi.

74. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Yasin şutunu çekti, kaleciden dönen topa Feghouli kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

76. dakikada Eren Derdiyok ceza sahası yayı üzerinden şutunu çekti, kaleciden dönen topu Feghouli tamamladı. Karcemarskas bu pozisyonda da gole izin vermezken dönen topa tekrar Feghouli vurdu ancak üstten auta gönderdi.

79. dakikada Mariano’nun sağdan yaptığı ortada Eren kafayı vurdu ancak Karcemarskas bu pozisyonda da gole izin vermedi.

82. dakikada Rodrigues’in pasında topla buluşan Gomis rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak Karcemarskas topu kornere gönderdi.

88. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Rodrigues ceza sahası içindeki Gomis’e çevirdi. Bu futbolcunun şutunda fark 2’ye çıktı. 2-0

Stat: Türk Telekom Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Denayer xx, Maicon xxx, Latovlevici x, Selçuk xx (Belhanda dk. 46 xx), Tolga xx, Rodrigues xxx, Feghouli xxx, Yasin xxx (Donk dk. 90+1 ?), Eren xxx (Gomis dk. 81 xxx)

Yedekler: Eray, Serdar, Ahmet, Sinan, Linnes, Hakan Balta, Koray

Teknik Direktör: Fatih Terim

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Vrsajevic xxx, Yalçın xxx, Numan xx, Muhammed x, Lembi xx, Mehmet Güven xx (Cikalleshi dk. 72 x), Serdar xxx, Musa xxx (Özer dk. 85 ?), Regattin xxx (Doukara dk. 81 ?), Umar xxx

Yedekler: Hakan, Ahmet, Maxso, Moreira, Sharafabad, Anıl

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Feghouli (dk. 37), Gomis (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı kart: Mehmet Güven (Osmanlıspor)

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

