ÖZET İZLE | Galatasaray 2-2 Fenerbahçe özet izle goller izle | Galatasaray - Fenerbahçe kaç kaç?

Galatasaray - Fenerbahçe özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Dev derbide Galatasaray Donk ve Linnes'in golleriyle 2-0 öne geçerken, Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Valbuena ve Jailson kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray 20, Fenerbahçe ise 10 puana yükseldi.

Derbi öncesi Donk ile Ayew arasında gerginlik

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde futbolcular ısınmadayken, Ryan Donk ile Andre Ayew arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Isınma sırasında yaşanan olayda, sarı-kırmızılı futbolcular kale arkasındaki taraftarları selamlamaya giderken sarı-lacivertli futbolcuların arasından geçti. Tam bu sırada Galatasaraylı Ryan Donk ile Fenerbahçeli Andre Ayew çarpıştı. Daha sonra iki futbolcu arasında kısa süreli gerginlik oldu. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

Galatasaray'dan 3 boyutlu Fatih Terim koreografisi

Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe derbisinde iki tane koreografi yaptı. İlk olarak ezeli rakipleri sarı-lacivertlilere gönderme yapılırken, ikinci de ise Fatih Terim'in 3 boyutlu görseli gerçekleştirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, görsel şovlara imza attı. Daha önce derbilerde ve Avrupa kupalarında oynanan müsabakalarda bu şovları yapan sarı-kırmızılı taraftar, derbi öncesinde iki tane koreografi yaptı. İlk olarak ezeli rakibine gönderme yapıldı. Kadıköy'de alınan şampiyonluk, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, 20.45'de kazanılan şampiyonluk, 4 yıldız ve ligdeki 21 şampiyonluk hatırlatılırken, ‘Sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz' pankartı açıldı.

İkinci koreografi ise Teknik Direktör Fatih Terim temalı gerçekleştirildi. Terim'in 3 boyutlu görseli yapılırken, onun ‘Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük' sözü de pankart olarak açıldı. Daha sonra Şampiyonlar Ligi müziği de çaldı. Bu koreografinin ardından Fatih Terim'in taraftarların yanına giderek teşekkür etti ve daha sonra basın mensuplarına poz verdi.

Eren Derdiyok'un yerine Sinan Gümüş

Galatasaray'da maç öncesi Eren Derdiyok'un adı 11'e yazılmıştı fakat ısınmada sakatlığı nükseden Eren'in yerine Sinan Gümüş maça başladı.

Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11'inde Eren Derdiyok'un başlayacağı bildirilmişti. Karşılaşma başladığında ise sahaya Eren'in yerine Sinan Gümüş çıktı. Bu hafta sakatlıktan dönen başarılı golcünün ısınmadayken sakatlığı nüksetti ve oyuna başlayamadı.

Derbide iki Hasan arasında gerginlik

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Hasan Ali Kaldırım ile Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 36. dakikasında Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı. 36. dakikada taç atışı esnasında tartışan ikiliyi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erwin Koeman sakinleştirdi.

Tribünde rahatsızlanan taraftar vefat etti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini seyretmeye gelen sarı-lacivertli taraftar Koray Şener tribünde rahatsızlandı. Koray Şener kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlandı. Şener'e ilk müdahale tribünde bulunan sağlık görevlilerinden gelirken, Koray Şener apar topar hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şener hayata veda etti. Şener'in vefat haberini alan sarı-lacivertli taraftarlar tribünde sessiz bir şekilde oturdu.

Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etti

Fenerbahçeli taraftarlar, bir taraftarın vefat haberinin gelmesinin ardından ikinci yarıda stadı terk etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertli taraftarlar arasında bulunan Koray Şener'in vefat etmesinin ardından bir süre sessiz duran Fenerbahçeli taraftarlar müsabakanın ikinci yarısında stadı terk etti. Yaşanan ölüm olayının üzüntüsü içinde olan sarı-lacivertli taraftarlar daha fazla statta yer alamayacaklarını belirterek kendilerine ayrılan bölümden dışarı çıktı. Taraftarlar Koray Şener'in cenazesinin bulunduğu Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne hareket ediyor.

Bakan Mehmet Kasapoğlu derbiyi takip etti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile A Milli Takım Teknik Sorumlusu Mircea Lucescu takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile A Milli Takım Teknik Sorumlusu Mircea Lucescu takip etti. Türk Telekom Stadı'nda protokol tribününde yer alan Kasapoğlu'na bakan yardımcıları eşlik ederken, Mircea Lucescu ise müsabakayı Tayfur Havutçu ile beraber izledi.

Fenerbahçe 27 yıl sonra penaltı kullandı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 67. dakikada kazandığı penaltıyla 27 yıl aradan sonra ilk kez Galatasaray'ın sahasında penaltı kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertliler 27 yıl sonra penaltı kazandı. Galatasaray deplasmanında son olarak 4 Mayıs 2011 tarihinde Fenerbahçe, Galatasaray'a o maçta 4-1 mağlup olmuş, sarı-lacivertlilerin tek golü penaltıdan Aykut Kocaman atmıştı.. Bugün oynanan derbide 67. dakikada oluşan penaltıyı gole çeviren Valbuena, Fenerbahçe'nin 27 yıllık penaltı hasretini golle sona erdirmiş oldu.