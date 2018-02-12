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ÖZET İZLE: Galatasaray 3-0 Antalyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Galatasaray Antalyaspor kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşılaştı. Galatasaray Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Antalyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Galatasaray 3-0 Antalyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Galatasaray Antalyaspor kaç kaç bitti?
Galatasaray Antalyaspor maçından kareler - Foto Galeri

12 Şubat 2018 22:00

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo’nun ceza sahası içine doğru açtığı ortada Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada Rogrigues’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan Gomis’in önüne düştü. Önüne gelen topa Gomis’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

20. dakikada Rodrigues’in sol kanattan ceza sahası dışına doğru sürdüğü topu ara pasında Gomis’e bıraktı. Kaleci Ferhatla karşı karşıya kalan Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

38. dakikada Belhanda’nın sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli’nin yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

43. dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Selçuk’un yaptığı vuruşu kaleci Ferhat kornere çeldi.

46. dakikada Selçuk İnan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gomis’in rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta top direkten döndü.

59. dakikada Maicon’un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Emre Güral topu göğsüyle Jevtovic’in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sangare’nin ceza alanına yerden gönderdiği topta Emre Güral’ın vuruşu kalenin sağından auta gitti.

69. dakikada sağ taraftan Selçuk İnan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

90. dakikada Belhanda’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Nagatomo’nun yaptığı ortada savunmadan seken top kaleci Ferhat’ta kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Kısal xx, Mehmet Metin xx

Galatasaray: Carrasso xx, Linnes xx, Serdar xx, Maicon xx, Nagatomo xxx, Selçuk xx (Tolga dk. 71 x), Donk xx, Belhanda xxx, Feghouli xxx (Yasin dk. 79 x), Rodrigues xxx (Sinan dk. 82 ?), Gomis xxxx

Yedekler: Eray, Mariano, Ahmet, Eren, Hakan, Koray, Latovlevici

Teknik Direktör: Fatih Terim

Antalyaspor: Ferhat xx, Sangare xx, Celustka xx, Diego xx, Musa x (Emre dk. 41 xx), Charles xx, Hakan xx, Maicon x (Gbadjere dk. 78 x), Danilo x (Jevtovic dk. 41 x), Sakıb xx, Deniz xx

Yedekler: Ozan, Boffin, Yusuf, Yekta, Grando, Harun

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Gomis (dk. 14 ve 20), Feghouli (dk. 38) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Belhanda (dk. 90+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Jevtovic, Maicon, Hakan (Antalyaspor)

Etiketler: antalyaspor, galatasaray

 

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