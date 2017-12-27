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ÖZET İZLE: Galatasaray 3-0 Bucaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|GS Buca maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Bucaspor ile karşılaştı. Galatasaray Bucaspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Bucaspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Galatasaray 3-0 Bucaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|GS Buca maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray Bucaspor Maçından Kareler - Foto Galeri

27 Aralık 2017 09:30
Galatasaray Bucaspor Maç Sonu - Tıkla İzle

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Galatasaray, İzmir ekibi Bucaspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ryan Donk çok sert bir şut çekti, kaleci Hüseyin topu güçlükle kornere çeldi.

14. dakikada Yasin’le verkaç yaparak ceza sahasına giren Selçuk İnan, topla buluştuğu anda şutunu çekti ve takımını öne geçirdi. 1-0

29. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan derin topa hareketlenen Uğurcan şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.

36. dakikada Tolga’nın ara pasında topla buluşmak isteyen Yasin ve Eren’in anlaşmazlığı sonucunda Galatasaray mutlak bir golden oldu.

41. dakikada Eren, Veli’den kaptığı topla ceza sahası içine girip bomboş pozisyondaki Sinan’ı gördü. Futbolcuya sadece dokunmak kaldı. 2-0

43. dakikada Selçuk korneri paslaşarak kullandı ve Sinan Gümüş’e verdi. Bu futbolcunun yaptığı ortada topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

53. dakikada Donk’un savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Eren göğsüyle kontrol edip vurdu ancak kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

53. dakikada bu kez Tarık sağ kanattan bindirip kale sahası önündeki Eren’e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda top auta çıktı.

85. dakikada Latovlevici soldan bindirdi ve kale sahası içindeki Sinan’a gönderdi. Bu futbolcu müsait pozisyonda topa vuramadı.

87. dakikada Tolga’nın ara pasında Linnes kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Hüseyin topu kornere gönderdi.

89. dakikada Donk’un pasında topla buluşan Eren Derdiyok, müsait pozisyonda şutunu çekti ancak topu kaleciye nişanladı.

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Ali Şansalan x, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Galatasaray: Eray xx, Tarık x, Ahmet xx, Koray xxx, Latovlevici x, Donk xx, Yasin xx, Selçuk xxx, Tolga xxx, Sinan xx, Eren xx

Yedekler: Carrasso, Serdar, Linnes, Recep, Gökay, Barış, Abdussamed, Batuhan, Ali, Denayer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Bucaspor: Hüseyin xx, Ömer xx, Veli xx, Emre Özkan xx, Uğurcan xx, Emre Toraman xx, Abdullah x, Saruhan xx, Kerem xxx, İbrahim xx, İlyas xx
Yedekler: Kemal, Onur, Alpay, Burak, Enes, Sancar, Çağlayan

Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen

Goller: Selçuk (dk. 14), Sinan (dk. 41 ve 43) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Tarık (Galatasaray), Emre Özkan (Bucaspor)

Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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