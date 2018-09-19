ÖZET İZLE | Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova özet izle goller izle | Galatasaray - Lokomotiv Moskova kaç kaç?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 3-0'lık skorla kazandı.

Sarı - Kırmızılılara, Rus ekibi karşısında galibiyeti getiren golleri Rodrigues, Eren ve penaltıdan Selçuk kaydetti. kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Lokomotiv Moskova ise İstanbul'dan puansız döndü.

Öte yandan Galatasaray'da Badou Ndiaye 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Senegalli futbolcu, Porto deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gol Garry Rodrigues'ten

Bu sezon Süper Lig'de 2 gol atan Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Garry Rodrigues, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk golünü kaydetti. Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan Rodrigues, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ilk maçında Galatasaray'ın sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova oynadığı maçta açılışı Garry Rodrigues yaptı. Karşılaşmanın 9. dakikasında ceza sahası yayından sert vuruş yapan Rodrigues, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, Cimbom'un da Avrupa'da bu sezonki ilk golü kaydetti.

Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan Rodrigues, bu ligdeki ilk golünü de L. Moskova'ya atmış oldu. Başarılı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon rakip filelere 2 gol gönderdi.





Eren Derdiyok Şampiyonlar Ligi'nde de attı

Spor Toto Süper Lig'de 3, TFF Süper Kupa'da 1 gol atan Galatasaray'ın başarılı golcüsü Eren Derdiyok, Lokomotiv Moskova'ya attığı golle bu sezonki 5 golüne ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golü ise 67. dakikada Erden Derdiyok'tan geldi. Eren, ceza yayı dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda yerden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Süper Lig'de 3 gol, TFF Süper Kupa'da 1 gol atan Eren, bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkarmış oldu.

Badou Ndiaye kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart sonucunda 87. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Ndiaye, ikinci haftada deplasmandaki Porto maçında takımını yalnız bırakacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, Badou Ndiaye'yi kaybetti. İlk olarak 42. dakikada sarı kart gören Ndiaye, 87. dakikada da ikinci sarı kartını gördü. Bunun sonucunda mücadelenin hakemi Gianluca Rocchi, Senegalli futbolcuya kırmızı kartını gösterdi. Ndiaye, 3 Ekim'de deplasmanda oynanacak Porto karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.





Türk Telekom Stadyumu'nda 44 bin 059 biletli seyirci

Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 44 bin 059 biletli taraftar izledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lik skorla mağlup etti. Bu önemli karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar ise görevini tam yaptı. Müsabakayı toplam 44 bin 059 biletli seyirci izledi. Maç öncesinde ve sırasında tezahüratlarıyla takımına destek olan taraftarlar, galibiyetin alınmasında büyük rol oynadı.

Yine 18 Eylül yine Galatasaray galip

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Lokomotiv Moskova'yı evinde 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 2002-2003 sezonunda da yine 18 Eylül'de Şampiyonlar Ligi maçında Moskova ekibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve penaltıdan Selçuk İnan'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti. İki takım daha önce 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. O sezonda 18 Eylül'de fakat Rusya'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 2-0 kazanmıştı. Söz konusu dönemde de Galatasaray'ı Fatih Terim, L. Moskova'yı da Yuri Semin çalıştırıyordu. Aslan grupta dördüncü olurken, Rus ekibi ikinci olarak çıkmıştı.

Hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde lider

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden Galatasaray, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'de de zirvede bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Türk Telekom Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederek başlayan Galatasaray, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Grubun diğer maçında Schalke 04 ile Porto Almanya'daki müsabakada 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'de de geride kalan 5 haftada topladığı 12 puan ve averajla lider olan sarı-kırmızılılar, böylece yarıştığı iki kulvarda zirvede yer aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Rodrigues'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Belhanda kullandı. Faslı futbolcunun sol çaprazdan direkt kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues, rakibinden sıyrılıp önünü açtı ve uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Guilherme'nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 1-0

16. dakikada Belhanda'nın pasıyla sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Rodrigues meşin yuvarlağı önünde buldu. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

21. dakikada Fernandes'in pasıyla son çizgide topla buluşan Kverkvelia, müsait pozisyondaki Aleksei Miranchuk'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Muslera son anda çizgi üzerinde topa sahip oldu.

26. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, son çizgiye kadar inip kale sahası içine ortaladı. Eren Derdiyok mutlak pozisyonda topa dokunamadı.

29. dakikada Fernandes'in kullandığı korner atışında top Krychowiak'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Kverkvelia yakın mesafeden vurdu, Fernando kafayla topu çizgiden çıkardı.

40. dakikada Aleksi Miranchuk'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Farfan iyi yükselip kafayı vurdu ancak top direğin hemen üzerinden auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Farfan'ın pasında topla buluşan Krychowiak ceza sahası dışında çok sert vurdu. Bu pozisyonda Muslera uzanarak topun kaleye gitmesini engelledi.

56. dakikada sağ kanattan atılan pasla topla buluşan Ndiaye uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Guilherme bu pozisyonda topu güçlükle kornere gönderdi.

65. dakikada Rodrigues'in pasıyla topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Guilherme meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

67. dakikada Emre Akbaba'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eren Derdiyok yerden düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı. 2-0

71. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo, güzel bir hareketle rakibini geçip sağ ayağıyla ceza sahasına ortaladı. Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda kaleci Guilherme topu çizgi üzerinde kontrol etti.

76. dakikada Muslera'nın uzun pasında topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girer girmez vurdu ancak kaleci topu kornere gönderdi.

87. dakikada Lokomotiv Moskova hızlı çıktı. Bu pozisyonda Denisov'u düşüren Ndiaye, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2. dakikada Onyekuru kendi yarı sahasından getirdiği topta pası Emre'ye aktardı. Kaleciyi çalımlayan Emre, yerde kaldı ve hakem Rocchi penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Selçuk İnan farkı 3'e çıkaran isim oldu. 3-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini, Filippo Meli

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda (Maicon dk. 73), Rodrigues (Selçuk dk. 90+1), Eren (Onyekuru dk. 82 ?)

Yedekler: İsmail, Mariano, Sinan, Ozan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatyev (Eder dk. 69), Kverkvelia, Corluka, Idowu, Denisov, Manuel Fernandes, Höwedes, Krychowiak, Aleksei Miranchuk (Anton Miranchuk dk. 86 ?), Farfan

Yedekler: Kochenkov, Barinov, Tarasov, Rotenberg, Lysov

Teknik Direktör: Yuri Semin

Goller: Rodrigues (dk. 9), Eren Derdiyok (dk. 67), Selçuk İnan (dk. 90+2 pen.) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Ndiaye (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Corluka, Idowu, Denisov, Guilherme (Lokomotiv Moskova), Fernando (Galatasaray)