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ÖZET İZLE: Galatasaray 3-1 Göztepe Maçı Özeti ve Golleri İzle|GS Göztepe maçı kaç bitti?

Süper Lig'in 17.hafta karşılaşmasında Galatasaray Göztepe ile karşılaştı. Galatasaray Göztepe maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Göztepe maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Galatasaray 3-1 Göztepe Maçı Özeti ve Golleri İzle|GS Göztepe maçı kaç bitti?
Galatasaray Göztepe Maçından Kareler - Foto Galeri

25 Aralık 2017 00:20
Galatasaray Göztepe Maç Sonu - Tıkla İzle

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, yeni teknik direktörü Fatih Terim’in ilk maçında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe’yi konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleyi 3-1 kazandı. 

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Maçtan dakikalar 

9. dakikada Maicon’un Castro’yu düşürmesiyle kazanılan penaltı atışını Jahovic kullandı. Jahovic, topu ve Muslera’yı farklı köşelere gönderdi. 0-1

11. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı top Gomis’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Beto gole izin vermedi.

19. dakikada Gomis’le verkaç yaparak ceza sahası içine giren Rodrigues düzgün bir vuruş yaparak beraberliği getiren isim oldu. 1-1

24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigues, rakibini çalımlayıp plase bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

27. dakikada Rodrigues ceza sahası içindeki Gomis’e bıraktı. Bu futbolcu müsait pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Beto gole izin vermedi.

52. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Feghouli'nin ortasında ceza sahası içinde Gomis'in şutunda top az farkla yandan auta gitti.

53. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas noktası üzerinde Yasin'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1

56. dakikada Linnes’in ortasında Gomis göğsüyle indirdi. Yasin’in gelişine yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

70. dakikada Gomis’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Maicon geçti. Bu futbolcu şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

76. dakikada atılan ara pasta topla buluşan Gomis rakibinden sıyrılıp kaleye vurdu ancak savunma son anda araya girdi.

77. dakikada Göztepe atağında sağdan yapılan ortada ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Jahovic topa dokunamadı ve mutlak bir golü kaçırdı.

90+1. dakikada Feghouli ceza sahası içine girip topukla Yasin'e bıraktı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Beto topu kornere çeldi.

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Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx

Galatasaray: Muslera xx, Denayer x, Serdar xx, Maicon xx, Linnes x, Ndiaye xx, Fernando xx, Feghouli xx, Belhanda xx, Rodrigues xxx (Yasin dk. 41 ?), Gomis xxx

Yedekler: Eray, Ahmet, Tolga, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Latovlevici

Teknik Direktör: Fatih Terim

Göztepe: Beto xx, Sabri xxx, Peybernes xx, Kosanovic xx, Tanju xxx, Selçuk xxx, Rotman xx, Gouffran xx, Castro xxx, Halil xxx, Jahovic xxx

Yedekler: Günay, Emre, Schwechlen, Ghilas, Scarione, Elessa, Doğanay, Enes, Tayfur, Ömer

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Jahovic (dk. 9 pen.) (Göztepe), Rodrigues (dk. 19) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Muslera, Maicon, Fernando (Galatasaray)

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