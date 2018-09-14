ÖZET İZLE | Galatasaray 4-1 Kasımpaşa özet izle goller izle | Galatasaray - Kasımpaşa kaç kaç?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 5-1'lik skorla Galatasaray kazandı.

Sarı - Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri Eren Derdiyok ve Garry Rodrigues(2) ve Serdar Aziz kaydetti. Konuk ekip Kasımpaşa'nın tek golünü ise Diagne penaltıdan kaydetti.

Öte yandan Galatasaray'ın Onyekuru ile uzatma dakikalarında bulduğu gol Video Hakem Sistemi'ne (VAR) bakılmasının ardından iptal edildi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 12'ye çıkardı. Kasımpaşa ise Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı.

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Genç futbolcu Ozan Kabak ilk kez 11 oynadı

Galatasaray'ın genç futbolcu ilk kez 11'de başladığı Kasımpaşa maçında başarılı performans sergiledi.

Galatasaray A takımının formasını ilk kez geçtiğimiz sezon iç sahadaki Evkur Yeni Malatyaspor karşısında giyen Ozan Kabak'ı Teknik Direktör Fatih Terim Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev verdi. Kariyerinde ilk kez A takımda 11'de görev alan 18 yaşındaki futbolcu, müsabaka boyunca başarılı bir oyun sergiledi. Ozan, Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıda ise Digane'ye faul yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar genç futbolcuya tezahüratlarıyla ve alkışlarıyla destek oldu.

Eren bu sezon Süper Lig'in bu sezonki 100. golünü kaydetti

Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok, Kasımpaşa maçında attığı golle Süper Lig'de 2018-2019 sezonun 100. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşan Galatasaray, 55. dakikada Eren Derdiyok'un golü ile 1-0 öne geçti. Süper Lig 2018-2019 sezonunda ligde geride kalan 4 haftada toplam 99 gol atılmıştı. Eren'in attığı gol, ligin bu sezonki 100. golü olarak kayıtlara geçti.

Garry Rodrigues, bu sezonki ilk gollerini attı

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Garray Rodrigues, bu sezonki ilk gollerini attı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Bu mücadeleye ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, bu sezonun ilk gollerini Paşa'ya karşı kaydetti. 59. dakikada Badou Ndiaye'nin pasında kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Rodrigues, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 65. dakikada tekrar sahneye çıkan 27 yaşındaki futbolcu, Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası içi çaprazından yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

Rodirgues, 80. dakikada yerini Henry Onyekuru'ya bıraktı.

Eren Derdiyok bu sezonki 4. golünü attı

Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada rakip fileleri havalandıran Galatasaray'ın başarılı futbolcu Eren Derdiyok, bu sezon 4., ligde de 3. golünü attı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek, liderlik koltuğuna yükselen Galatasaray'da gol perdesini Eren Derdiyok açtı. 55. dakikada Garry Rodirgues'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topu kapan Eren, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu sezon 1 TFF Süper Kupa, 5 de Süper Lig mücadelesine çıkan başarılı forvet, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

30 yaşındaki futbolcu ligde daha önce Ankaragücü ve Alanyaspor, TFF Süper Kupa'da Akhisarspor'a karşı gol atmıştı.

Serdar Aziz'den Süper Lig'de ikinci gol

Galatasaray'ın başarılı defansı Serdar Aziz, Kasımpaşa'ya attığı gol ile bu sezon Süper Lig'de ikinci golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray'da 4. golü defans futbolcusu Serdar Aziz kaydetti. Mücadelenin 77. dakikasında sol taraftan Sinan Gümüş'ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mbaye Diagne'nin üzerinden yükselen Serdar, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ligde bu sezon ilk haftada deplasmandaki Ankaragücü maçında gol atan başarılı defans oyuncusu, böylece ikinci golünü attı.

Bülent Yıldırım penaltı pozisyonda VAR'ı kullandı

Galatasaray-Kasımpaşa maçının 74. dakikasında Paşa'nın kazandığı penaltı pozisyonunda hakem Bülent Yıldırım, VAR sisteminden yardım aldı. Yıldırım ilk verdiği kararı VAR'dan sonra değiştirmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede maçın hakemi Bülent Yıldırım, VAR sistemine başvurdu. Müsabakanın 54. dakikasında Ozan Kabak'ın Diagne'yi düşürmesini Yıldırım penaltı olarak nitelendirdi. Bir süre bekleyen Bülent Yıldırım, VAR'a gitmeye karar verdi. Pozisyonu tekrar izleyen Yıldırım, penaltı kararından vazgeçmedi.

GOLÜ İPTAL ETTİ

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Henry Onyekuru'nun golünü hakem Bülent Yıldırım, VAR'a baktıktan sonra iptal etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında hakem Bülent Yıldırım, ikinci kez VAR sistemine gitti. 90+5. dakikada sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Henry Onyekuru'nun attığı golü Yıldırım, önce verdi. Daha sonra VAR'dan yardım alan Bülent Yıldırım, pozisyonu tekrar izledi. Yıldırım 90+7. dakikada golü iptal etti.

Türk Telekom Stadyumu'nda Metin Oktay anıldı

Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa maçı öncesinde dün 27. ölüm yıl dönümü olan Galatasaray efsanesi Metin Oktay için skorboardlarda eski maç görüntüleri yayınlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesinde Türk futbolunun ve sarı-kırmızılıların efsane ismi Metin Oktay anıldı. Dün 27. ölüm yıl dönümü olan Oktay için stadın skorboardlarında eski maç görüntüleri yayınlandı. Taraftarlar videonun bitmesinin ardından ‘Taçsız kral Metin Oktay, tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cim-Bomlu'yu unutur mu bu taraftar' tezahüratını söyledi.

Galatasaray - Kasımpaşa maçını 35 bin 919 kişi izledi

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı toplam 35 bin 919 biletli seyirci izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na toplam 35 bin 919 biletli seyirci geldi. Karşılaşmanın başından sonuna kadar desteklemeye devam eden sarı-kırmızılılar, tezahüratlarıyla 12. adam görevini yaptı.

Galatasaray, Paşa'dan liderliği geri aldı

Galatasaray, Kasımpaşa'yı evinde 4-1 mağlup etmesiyle Süper Lig'de 1 hafta sonra averajla liderliğe yükseldi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Ligin 4. haftasında Trabzonspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın da Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle liderliği Paşa'ya kaptırmıştı. Bu maçta lacivert-beyazlıları geçen Aslan, averajla liderliğe yükseldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Sinan Gümüş driplinglerle rakiplerini geçti ve ceza sahası önündeki Rodrigues'e pasını verdi. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla auta çıktı.

8. dakikada soldan Trezeguet'nin ortasında Diagne topu kontrol etti. Savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak Popov'un önünde kaldı. Bulgar futbolcunun sert şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

27. dakikada Popov sağdan bindirip ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunmanın arasından yükselerek kafayı vuran Pavelka, topu üstten auta gönderdi.

44. dakikada kazanılan serbest vuruşu sol kanattan İlhan kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Pavelka kafayı vurdu ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Popov'un sağdan yaptığı ortada Diagne'nin vuruşunda Donk'tan dönen top yine Diagne'nin önünde kaldı. Bu futbolcu tekrar vurdu, Donk bu sefer kornere gönderdi.

49. dakikada Kasımpaşa, sağdan yine Popov'la geldi. Bulgar futbolcunun sert ortasında Serdar Aziz ters bir vuruş yaptı ancak Muslera son anda topu kornere gönderdi.

50. dakikada Martin Linnes sağ kanatta topla buluşup ceza sahası içinde bomboş pozisyondaki Eren'e çok güzel bir orta yaptı. Eren'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

55. dakikada Garry Rodrigues'in soldan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topa son olarak Eren Derdiyok vurdu ve Galatasaray'ı öne geçirdi. 1-0

59. dakikada Ndiaye kendi sahasından aldığı topla orta sahayı geçer geçmez çok iyi bir ara pası attı. Topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girer girmez yerden düzgün bir vuruşla farkı 2'ye yükseltti. 2-0

64. dakikada Rodrigues, ceza sahası dışındaki Sinan Gümüş'ü gördü. Bu futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.

64. dakikada Kasımpaşa yine sağ kanattan geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Diagne, müsait pozisyondaki Trezeguet'yi gördü. Bu futbolcunun vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

65. dakikada Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Garry Rodrigues sol çaprazdan yaptığı plaseyle topu uzak köşeye gönderdi ve takımının 3. golünü attı. 3-0

69. dakikada Sinan Gümüş'ün sağdan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırdığı topa Ndiaye sert vurdu. Defansa çarpan top üst direğe çarparak kornere gitti.

74. dakikada Diagne, rakiplerden bir bir sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Son olarak Ozan'ı çalımlayan Diagne yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi.

76. dakikada hakem Bülent Yıldırım, VAR'a giderek penaltı pozisyonunu tekrar izledi ve kararını değiştirmedi. Topun başına gelen Diagne, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye indirdi. 3-1

78. dakikada kazanılan korner atışında Sinan Gümüş, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Serdar Aziz topu ağlara göndererek farkı yeniden 3'e çıkardı.

81. dakikada Pavelka'nın hatalı pasında topa kapan Sinan Gümüş, yaklaşık 70 metre topla birlikte ilerleyip şutunu çekti ancak topu yandan auta gönderdi.

89. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan uzun pasta Ozan'ın sektirdiği top Trezeguet'te kaldı. Mariano'yu geçen bu futbolcunun şutunda Muslera gole izin vermedi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sözmez, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Linnes (Mariano dk. 81 ?), Serdar, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Sinan (Yunus dk. 86 ?), Emre Akbaba, Rodriguesx (Onyekuru dk. 80 ?), Eren

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Ömer, Fernando, Muğdat, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan (Tarkan dk. 70), Eduok (Özgür Çek dk. 59), Trezeguet (Hasan dk. 90+2 ?), Diagne

Yedekler: Eray, Murat Can, Josue Sa, Mustafa, Hakan, Onur, Uğurcan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Eren (dk. 55), Rodrigues (dk. 59 ve 65), Serdar Aziz (dk. 78) (Galatasaray), Diagne (dk. 76 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Eduok, İlhan (Kasımpaşa), Rodrigues (Galatasaray)

