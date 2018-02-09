ÖZET İZLE: Galatasaray 4-1 Konyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| GS Konya kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, alınan bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Turu’nda, Teleset Mobilya Akhisarspor’un rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Galatasaray, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, alınan bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Turu’nda, Teleset Mobilya Akhisarspor’un rakibi oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Belhanda’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gomis’in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

14. dakikada sol kanatta topla buluşan Fofana’nın ceza sahasına girip, son yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’ya çarparak ağlara gitti. 0-1

17. dakikada sol kanattan Sinan’ın ceza sahasına ortasında topa arka direkte Serdar Aziz’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

25. dakikada Nagatomo’nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Feghouli’nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

52. dakikada sol kanattan Nagatomo’nun yaptığı ortada Atiker Konyaspor savunmasının hatası ile Gomis’in önünde kaldı. Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

59. dakikada sağ kanattan Feghouli’nin ceza sahasına ortasında ön direkte topla buluşan Sinan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Atiker Konyaspor savunmasına çarparak üstten kornere gitti.

65. dakikada sol kanattan Sinan’ın ceza sahasına ortasında arka direkte Feghouli’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren’den döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

88. dakikada Belhanda’nın orta sahadan verdiği ara pasında topla buluşan Gomis’in kaleci Patrik’i çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

90+1. dakikada Selçuk’un ceza sahasına ortasında Gomis’in yaptığı vuruş kaleci Patrik’den döndü. Dönen topa Rodrigues’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Tokat xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Serdar Aziz xxx, Hakan Balta xx, Nagatomo xx, Donk xx, Selçuk xx, Feghouli xxx, Belhanda xx, Sinan xx, Gomis xx

Yedekler: Carrasso, Eray, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Tolga, Yasin, Eren, Rodrigues, Latovlevici

Teknik Direktör: Fatih Terim

Atiker Konyaspor: Carlgren xx, Skubic xx, Volkan xx, Selim Ay xx, Ferhat xx (Eren dk. 11 x), Hadziahmetovic xx,

Jonsson xx, Orkan xx, Vedat xx, Fofana xxx, Eto’o xx

Yedekler: Emrullah, Ömer Ali Şahiner, Abro, Filipovic, Musa, Jahovic

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Fofana (dk. 14) (Atiker Konyaspor), Serdar Aziz (dk. 17) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Selim Ay (Atiker Konyaspor), Gomis (Galatasaray)

Serdar Aziz, Konya’yı iki maçta da boş geçmedi

Serdar Aziz, Konya’yı iki maçta da boş geçmedi

Galatasaray’ın başarılı defansı Serdar Aziz, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final’deki iki maçta da rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray’da Serdar Aziz, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarından ofansif olarak da katkıda bulundu. Aziz, Atiker Konyaspor ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki müsabakanın 17. dakikasında rakip fileleri havalandırdı. Sol kanattan Sinan’ın ortasına arka direkte iyi yükselen Serdar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

27 yaşındaki futbolcu, Konyaspor ile deplasmanda oynanan çeyrek final ilk maçında da gol atmayı başarmıştı.

Türk Telekom Stadyumu’nda 22 bin 835 seyirci

Türk Telekom Stadyumu’na oynanan Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşılaşmasını 22 bin 835 seyirci izledi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında evinde oynadığı Atiker Konyaspor’u 4-1 mağlup etti. Bu sezon lig maçlarında Türk Telekom Stadyumu’ndaki müsabakalarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Konya maçında da tribündeki yeri aldı. Galatasaray-Konyaspor mücadelesini toplam 22 bin 835 seyirci izledi. Taraftarlar, maçın başından sona kadar takımlarını tezahüratlarla destekledi.

Gomis golü attı, sevincini Fatih Terimle paylaştı

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Konyaspor ile kupada oynanan maçta attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 17’ye çıkardı. Gomis, ilk attığı golden sonra Teknik Direktör Fatih Terim’in yanına giderek sevincini onla paylaştı.

Spor Toto Süper Lig’de attığı gollerle takımını sırtlayan Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Türkiye Kupası’nda da takımına destek olmaya devam etti. Fransız golcü, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Atiker Konyaspor müsabakasının 52. dakikasında sol kanattan Nagatomo’nun ortasında defansın anlaşmazlığını iyi değerlendiren Gomis, meşin yuvarlığı filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Gomis, attığı golden sonra yedek kulübesinde bulunan Teknik Direktör Fatih Terim’in yanına giderek sevincini onla paylaştı.

Gomis, müsabakanın 87. dakikasında Carlgren'i geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

Fransız golcü bu gollerle bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ligde ve kupada toplam 18 gole ulaştı. 32 yaşındaki futbolcu ligde 15, kupada da 3 gol kaydetti.

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