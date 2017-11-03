ÖZET İZLE: Galatasaray 5-1 Gençlerbirliği|Galatasaray Gençlerbirliği Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig'in 11.haftasında Galatasaray ve Gençlerbirliği önemli bir mücadelede karşı karşıya geldiler. Mücadele Galatasaray'ın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Ligde oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 10 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Gençlerbirliği ile karşılaştı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetiyor.

GALATASARAY 5 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Gomis’in pasında ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Mariano’nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

9. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Belhanda’nın dokunuşunda Tolga’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hopf’un müdahalesiyle üstten kornere gitti.

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Khalili’nin ortasında Scekic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

21. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Palitsevic’in içeri yaptığı ortada ön direkte Muric, dönerek vurdu. Kaleci Muslera’yı geçen topu savunma uzaklaştırdı.

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

43. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınında Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Belhanda, ceza sahası içinde çizgiye inerek içeri çevirdi. Ön direkte Gomis’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

48. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Eren’in pasında ceza sahası içinde Gomis’in bekletmeden vuruşunda kaleci Hopf’un tokatladığı topu savunma uzaklaştırdı.

50. dakikada sağ kanatta topla buluşan Eren, son çizgiye inerek yerden içeri çevirdi. Ön direkte topla buluşan Tolga Ciğerci’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

62. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Gomis içeri ortaladı. Ceza yayı üzerinden Tolga’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada ceza sahası içinde Eren’in indirdiği topa Gomis’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Claro’nun eliyle müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada Gomis’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Hopf’un sağından ağlarla buluşturdu. 5-0

84. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte Scekic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Serkan Çınar xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xxx (Latovlevici dk. 55 x), Serdar xx, Denayer xx, Fernando xx (Selçuk dk. 53 x), Belhanda xxx, Rodrigues xx, Tolga xxx, Eren xx, Gomis xxx

Yedekler: Eray, Carrasso, Ahmet, Yasin, Sinan, Linnes, Emrah, Koray

Teknik Direktör: Igor Tudor

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Palitsevich xx, Claro xx, Uğur Çiftçi xx, Guidileye xx (Milinkovic dk. 46 x), Scekic xx, Ahmet İlhan xx, Khalili xx (Issah dk. 64 x), Serdar Özkan xx (Murat dk. 42 x), Muriqi xx

Yedekler: Taha, Elvis, Ndiaye, Alper, Skuletic, Orhan, Mehmet Taş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Mariano (dk. 7), Maicon (dk. 43), Gomis (dk. 47 ve 82 pen.), Tolga (dk. 50) (Galatasaray), Scekic (dk. 84) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Guidileye, Murat, Issah, Palitsevich, Claro (Gençlerbirliği)

Tolga Ciğerci, 6. golünü attı

Galatasaray’ın milli futbolcu Tolga Ciğerci, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezonki 6. golünü kaydetti .

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, evinde karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği’ni 5-1 yendi. Farklı kazanılan maçta gol atan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Tolga Ciğerci, 3 hafta sonra rakip fileleri havalandırdı. Ciğerci, attığı bu gol ile ligdeki gol sayısını 6’ya yükseltti. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte 9. maçta görev aldı. Tolga son olarak Bursaspor deplasmanında gol atmıştı.

Gençlerbirliği maçında Muslera’ya aile desteği

Galatasaray’ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera’nın anne ve babası da tribündeydi.

Galatasaray’ın Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Fernando Muslera’nın özel misafirleri de vardı. Sarı-kırmızılıların 5-1 galip geldiği müsabakayı Muslera’nın annesi ile babası da tribünden takip etti. Muslera’nın ailesinin atılan gollerden sonra gol sevinçlerine katıldığı gözlendi.

Gomis, gol krallığında Jahovic’i yakaladı

Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Gençlerbirliği maçında attığı gollerle iki hafta sonra gollerine devam etti ve gol sayısını 11’e çıkardı. Gomis, gol krallığında da Göztepe’nin golcüsü Adis Jahovic’i yakaladı.

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından sonra golle tanıştı. Gomis, müsabakanın 47. dakikasında Belhanda’nın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gomis, 82. dakikada penaltıdan attığı golle takımının maçtaki 5. golünü kaydetti. Fransız golcü, 7. dakikada Mariano’nun attığı golün de asistini yaptı.

Jahovic’i yakaladı

32 yaşındaki Gomis, Gençlerbirliği karşısında kaydettiği gol ile ligdeki gol sayısını 11’e çıkardı ve gol krallığı yarışında Göztepe’nin Makedon golcüsü Adis Jahovic’i yakaladı. Gomis, asist sayısını da 3’e çıkardı.

Eren Derdiyok, bu sezon ilk defa 11’de

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Eren Derdiyok, bu sezon ligde ilk defa 11’de başladığı Gençlerbirliği maçında 1 asist yaptı.

Galatasaray’ın Türk asıllı İsviçreli golcüsü Eren Derdiyok, bu sezon ligde ilk defa Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11’de başladı. Mücadelede 90 dakika forma giyen Derdiyok, Tolga’nın attığı golde asist yaptı. Başarılı futbolcu, ligde 10 haftada 7 kez sonradan oyuna girmiş ve sahada 73 dakikada yer almıştı.

Belhanda’dan 2 asist

Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni 4-0 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Belhanda, 2 asist yaptı. Yıldız futbolcu, ligdeki asist sayısını da 5’e çıkardı.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, ligde Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğü için Trabzonspor deplasmanda takımını yalnız bırakmıştı. Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği maçında Teknik Direktör Igor Tudor, Belhanda’ya ilk 11’de şans verdi. 27 yaşındaki futbolcu, kırmızılı-siyahlılara karşı alınan 4-0’lık galibiyette 2 asist yaptı. Faslı futbolcu, bu maçla birlikte ligdeki asist sayısını 5’e yükseltti.