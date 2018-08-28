ÖZET İZLE | Galatasaray 6-0 Alanyaspor maçı özeti izle golleri izle | Galatasaray - Alanyaspor kaç kaç?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kendi sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Sarı - Kırmızılılar mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Fernando, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Emre Akbaba (2) ve Onyekuru kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 3 haftada 9 puana ulaştı. Alanyaspor ise henüz puanla tanışamadı.

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PENALTI VAR İLE İPTAL EDİLDİ

Galatasaray mücadelenin 67. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Belhanda, tam vuruşunu yapmak üzereyken hakem Halil Umut Meler Video Hakem Sistemi'ne (VAR) başvurdu ve penaltıyı iptal etti.

TT Stadyumu'nda İstiklal Marşı'nı taraftar başlattı

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde stat hoparlöründe teknik bir arıza sonucu İstiklal Marşı çalınamadı. Galatasaray taraftarı, hoparlörü beklemedi ve hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyledi.

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşması öncesinde futbolcular seremonide beklerken, İstiklal Marşı anonsu geçildi ancak stat hoparlöründe Ölüm Marşı müziği başladı. Tribünler İstiklal Marşı'nın başlamasını beklerken, teknik bir problem nedeniyle marş başlamadı. Bunun üzerine Galatasaray taraftarı hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya başladı ve ardından karşılaşmanın başlama vuruşuna geçildi.

Ndiaye tribünde

Galatasaray'ın Stoke City'den kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Sarı-kırmızılı takımın İngiltere'nin Stoke City ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye, Alanyaspor mücadelesinde tribündeki yerini aldı. Geçtiğimiz sezon devre arasında 16 milyon Euro karşılığında Stoke City'ye satılan ve bu sezon başında 1 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadroya dahil edilen Badou Ndiaye, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti ve ayağının tozuyla Türk Telekom Stadyumu'nda tribündeki yerini aldı.

Emre Akbaba ilk golünü eski takımına attı

Galatasaray, Alanyaspor karşısında 56. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle farkı 4'e çıkarırken, yıldız futbolcu sarı-kırmızılı formayla ilk golüne imza attı.

Alanyaspor karşısında ikinci yarıya çok hızlı başlayan ve üst üste gollerle 56. dakikada 4-0'lık skoru yakalayan Galatasaray'da yeni transfer Emre Akbaba da ilk golünü kaydetti. Alanyaspor'dan transfer edilen ve ilk olarak geçtiğimiz hafta Göztepe'ye karşı sonradan oyuna dahil olarak Galatasaray'daki ilk resmi maçına çıkan Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 56. dakikada sol kanatta topla buluşan ve Cenk Ahmet'i güzel bir hareketle geçerek, yerden çok şık bir vuruş yapan Emre, takımının 4. golünü atarken, eski takımına karşı kaydettiği bu golden sonra sevinmedi. Takım arkadaşları, Emre'nin yanına gelerek attığı golün sevincini yaşarken, tribünler de "Cim Bom Bom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratlarıyla Emre Akbaba'ya destek verdi.

Tzavellas'ın Galatasaray şanssızlığı

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasının 49. dakikasında Sinan Gümüş'ün uzaktan şutunda Tzavellas'ın sırtına çarpan top ağlara giderken, bu futbolcu geçen yıl da Galatasaray maçında kendi kalesine gol atmıştı.

Galatasaray, Alanyaspor karşısında 49. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı şutla golü bulurken, bu pozisyonda top Tzavellas'ın sırtına çarparak kaleci Haydar'ı kontrpiyede bıraktı. Tzavellas, geçen yıl Alanya'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada da yine kendi kalesine gol atmıştı. Sarı-kırmızılılar geçen yıl deplasmanda oynanan mücadeleyi son dakikalarda Sinan Gümüş'ün attığı golle 3-2 kazanmıştı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Djalma’nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda Muslera ile karşı karşıya kalan Bobo’nun dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

30. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Akbaba’nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada sağ taraftan Emre Akbaba’nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sinan Gümüş kale önünde indirdi. Kale önünde Eren’in dokunuşunda Alanyaspor savunması topu çizgiden çıkardı. Fernando, kale önünde boşta kalan meşin yuvarlağa yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0

45+1. dakikada Sinan’ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale önünde Eren’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Belhanda’nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sinan’ın şutunda Tzavellas’a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

53. dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sinan, kale önüne çevirdi. Kale önünde Eren’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

56. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emre Akbaba’nın yaptığı uzak direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

62. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Villafanez’in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

63. dakikada ceza yayı üzerinden Sinan’ın indirdiği topa Belhanda’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

82. dakikada sol tarafta topla buluşan Emre Akbaba’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Haydar’dan döndü. Dönen topta Emre’nin ortasında Muğdat dokundu meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Direkten geri gelen topa Onyekuru’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0

84. dakikada Yunus Akgün’ün sol taraftan içeri çevirdiği topa arka direkte Emre’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Ahmet xxx, Maicon xxx, Nagatomo xxx, Fernando xxx (Ozan Kabak dk. 86 ?), Emre Akbaba xxx, Sinan xxx (Muğdat dk. 73 xx), Onyekuru xxx (Yunus Akgün dk. 84 x), Belhanda xxx, Eren xxx

Yedekler: İsmail Çipe, Serdar, Selçuk, Linnes, Donk, Celil Yüksel, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Haydar ?, Cenk Ahmet x, Barış Başdaş x, Tzavellas x, N’sakala x, Maniatis x, Taha x, Efecan x (Souza dk. 73 x), Djalma x (Hasan dk. 59 x), Villafanez x, Bobo x (Etame dk. 46 x)

Yedekler: Ufuk, Merih, Carneiro, Kaan, Emre

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Fernando (dk. 36), Sinan (dk. 49), Eren (dk. 53), Emre Akbaba (dk. 56 ve 84), Onyekuru (dk. 82) (Galatasaray)

Sarı kart: Barış Başdaş (Aytemiz Alanyaspor)