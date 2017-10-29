ÖZET İZLE: Galatasaray 62-83 Fenerbahçe|Galatasaray Fenerbahçe Basketbol Maçı Geniş Özeti İzle

Karşılaşmaya Galatasaray; Renfroe, Hopson, Hardy, Ege ve Hendrix ile, Fenerabahçe ise Sinan, Melih, Guduric, Melli ve Ahmet ilk 5’i ile başladı. Sarı-lacivertliler, Melih, Guduric ile dış atışlardan, Ahmet ile de pota altından kazandığı basketler ile skor çift hanelere çıkardı (3-13). Mola dönüşü hücumda istediği ritmi yakalayan sarı-kırmızılılar Hopson Summe ve Hardy ile 7-0’lık seri yakaladı (10-13). Son dakikalarda Sloukas ve Guduric’in sayılarla Fenerbahçe periyodu 21-12 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Hendrix ve Renfrou ile sayılar bulan sarı-kırmızılılar, farkı azalttı (20-26). Sloukas ve Thompson basketleri Fenerbahçe, periyodun bitimine 4 dakika 49 saniye kala skoru 33-24 yaptı. Savunmada sarı-kırmızılıları durduran Fenerbahçe, Thompson ve Wanamaker’ın sayılarıyla devreye 43-31 önde girdi.

Üçüncü periyoda hücumda hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Sinan, Melih ve Guduric’in basketleri başladı ve periyodun bitimine 5 dakika 46 saniye kala farkı 15’e çıkardı (34-49). Egehan’ın son saniye 3’lü ile periyodu 63-40 önde tamamladı.

Son periyotta Galatasaray Odeabank, Christmas ve Hopson’ı basketleri başladı (46-65). Periyodun geri kalan dakikalarında sarı-kırmızılıların geri dönmesine izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 83-62’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 2. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skoreri 18 sayı ile Fenerbahçe’den Guduric olurken, Galatasaray’da ise Renfroe 13 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Osman Sinan İşgüler xx, Can Mavisu xx

Galatasaray Odeabank: Hardy xx 8, Hendrix xx 12, Ege x 2, Renfroe xxx 13, Chirstmas xx 8, Hopson x 4, Summers xx 7, Göksenin Köksal xx 8

Başantrenör: Erman Kunter

Fenerbahçe Doğuş: Thompson xx 8, Melli xx 4, Barış xx 4, Melih xxx 16, Wanamaker xx 7, Sloukas xx 12, Egehan x 5, Guduric xxx 18, Sinan Güler x 2, Ahmet xx 8, Datome x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 12-21 (Fenerbahçe doğuş lehine)

Devre: 31-43 (Fenerabahçe lehine)

3. Periyot: 40-63 (Fenerbahçe lehine)

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın

