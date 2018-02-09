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ÖZET İZLE: Gaziantepspor 0-3 Adana Demirspor Maç Özeti ve Golleri İzle|Gaziantepspor Adana Demirspor kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında maçında Gaziantepspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Gaziantepspor Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Gaziantepspor Adana Demirspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Gaziantepspor 0-3 Adana Demirspor Maç Özeti ve Golleri İzle|Gaziantepspor Adana Demirspor kaç kaç bitti?

09 Şubat 2018 20:24

Gaziantepspor Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

35. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde karambol çıktı. Ceza alanı dışından top önüne düşen Aıres Geırton düzgün vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bırakarak takımını öne geçirdi. 0-1

46. dakikada Adana Demirspor atağında sağ kanattan topla buluşan Atakora çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Atakora düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup ederek farkı ikiye çıkarttı. 0-2

90+1. dakikada ara pasla topla buluşan Tambe kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tambe'nin vuruşunda top Gaziantepsporlu oyunculardan da sekerek ağlarla buluştu. 0-3

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Cumhur Altay xx, Cemal Alpay
Gaziantepspor: Selçuk x, Şenol Can x, Zeki x (Yunus dk. 56 xx), Mustafa Emirhan x, Oktay x, Müslüm x, Erdal x (Ahmet dk. 46 xx), Gökhan x, Mehmet Kasım x (Harun Enes dk. 79 x), Yusuf x, Deniz x

Yedekler: Adnan, İbrahim, Hüseyin, Mustafa Nacar

Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı xx, Yiğitcan xx, Kubilay xx, Atakora xxx, Tambe xx, Adil xx, Geırton Aıres xxx (Mustafa Yılmaz dk. 85 ?), Batuhan xx, Erhan xx, Polıtylo xx (Savaş dk. 60 xx), Atabey xx (Mendy dk. 68 x)

Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Canpolat, Ömer, Erkam, Sezer

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Goller: Margues (dk. 35), Atakora (dk. 46), Tambe (dk. 90+1) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Adil, Savaş, Batuhan (Adana Demirspor), Gökhan, Deniz (Gaziantepspor) 

Lider Olgun


 

 

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