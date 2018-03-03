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ÖZET İZLE: Gaziantepspor 1 - 3 Balıkesirspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Gaziantep Balıkesir kaç kaç bitti?

Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaştı. Gaziantepspor Balıkesirspor maçının geniş özeti ve golleri izle. Gaziantepspor Balıkesirspor maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

ÖZET İZLE: Gaziantepspor 1 - 3 Balıkesirspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Gaziantep Balıkesir kaç kaç bitti?

03 Mart 2018 15:05

Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİNİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ....

Maçtan dakikalar

20. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Burak'ın şutu filelere gitti. 0-1

28. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Erdal, plase bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

48. dakikada Balıkesir'in kazandığı penaltı atışını kullanan Nizamettin topu filelerle buluşturdu. 1-2

80. dakikada Balıkesirspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mert Güzenge xx, Ahmet Şimşek xx, Baran Eraslan xx
Gaziantepspor: Şenol Can xx, İlker xx, Müslüm xx, Gökhan xx, Musa Emre xx, Deniz xx, Ahmet Olgun xx (Mustafa Emirhan dk. 71 ?), Erdal Ahmet xx, Cuma Furkan xx, Yusuf xx (Mustafa Nacar dk. 89 ?), Mustafa Bayram xx (Hüseyin dk. 46 ?)
Yedekler: Mehmet Kasım, Harun, Yunus, Furkan Fırat, Süleyman
Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu
Balıkesirspor: Vukovic xx, Oğuzhan xx, Nizamettin xxx,Mehmet xx (Sedat dk. 46 ?), Furkan Çil xx, Okan xx (Uğur dk. 73 ?), Oğuz xxx, Otoo xx, Burak xxx (Foxi dk. 83 ?), Bülent xx, Cumali xx
Yedekler: Atilla, Muhammed, Doğa, Beleck Abeka
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Erdal (dk. 28) (Gaziantepspor), Burak (dk. 20), Nizamettin (dk. 48), Oğuz Yılmaz (dk. 80 (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Müslüm, Gökhan (Gaziantepspor)

Lider Olgun
 

 

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