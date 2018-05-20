ÖZET İZLE: Gazişehir Erzurumspor Maçı Özeti ve Golleri İzle |Gazişehir Erzurum kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor, Bursa'da karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı. Penaltılar sonucunda BB Erzurumspor, Gazişehir Gaziantep'i penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.

Kent meydanında kurulan dev akrandan maçı izleyen mavi-beyazlı taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı.



Maçtan dakikalar

7. dakikada Yasin Palaz’ın yaptığı ortaya iyi yükselen Özgür Can Özcan’ın kafa vuruşunu, kaleci Canbazoğlu son anda kurtardı.

19. dakikada Rodriguez’un kullandığı serbest vuruşu kafa ile kaleye gönderen İsmail Konuk’un topunu Canbazoğlu kornere çeldi.

42. dakikada Erhan Çelenk’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.

55. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yarım vole vuran Turgay Kacar’ın şutu defansa da çarparak kornere çıktı.

70. dakikada Taylan Antalyalı’nın ortasına yükselen Burhan Eşer’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

80. dakikada Del Valle’nin ortasını Canbazoğlu ceza sahası içine tokatlarken, gelen topa gelişine vuran Palaz’ın şutu kalecide kaldı.

89. dakikada Antalyalı’nın kullandığı serbest vuruşa hareketlenen Eşer’in şutu kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hakan Yemişken xx

Gazişehir Gaziantep: Adam Stackhowiak xx, Yasin Palaz xx, Ahmet Kesim xx, İsmail Konuk xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Gökhan Alsan xx (Mustafa Can Keskin dk. 60 xx), Jefferson Nogueira Junior xx, Uğur Akdemir xx, Prince Segbefia xx (Tugay Kacar dk. 25 xx), Yonathan Del Valle xx, Özgür Can Özcan xx (Webo Kouamo dk. 81 xx)

Yedekler: Netcati Yılmaz, Murat Ceylan, Serdar Deliktaş, Muhammed Ertürk, Okan Derici, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

BŞB. Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xx, Tolga Ünlü xx, Stephane Acka xx, Lokman Gör xx, Hakan Arslan xx, Metin Yüksel xx, Jasmin Scuk xx, Taylan Antalyalı xx (Gökhan Karadeniz dk. 100 xx), Burhan Eşer xx (Demba Savage dk. 99 xx), Erhan Çelenk xx (Abdulkadir Özdemir dk 118 ?), Mert Nobre xx

Yedekler: Ahmet Altın, Jasmin Trtovic, Selim Aydemir, Muhammed Bahadır Gülyurt, Christian Bekamenga, Erman Bulucu, Muammer Atalay

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sarı Kartlar: Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Jefferson Nogueira Junior, İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Lokman Gör, Jasmin Scuk, Mert Nobre, Tolga Ünlü (BŞB. Erzurumspor)

Penaltılar

Atanlar: Jefferson Nogueira Junior, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Mustafa Can Keskin (Gazişehir Gaziantep), Jasmin Scuk, Mert Nobre, Hakan Arslan, Metin Yüksel, Demba Savage (BŞB. Erzurumspor)

Kaçıranlar: Lokman Gör, Gökhan Karadeniz, Abdulkadir Özdemir (BŞB. Erzurumspor), Yonathan Del Valle, Yasin Palaz, Webo Kouamo, Tugay Kacar (Gazişehir Gaziantep)

Abdullah Çibir - Samet Doğru - Mesut Alan

