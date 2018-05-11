ÖZET İZLE | Gazişehir Gaziantep - Boluspor özet izle goller izle

Gazişehir Gaziantep - Boluspor! Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Gazişehir Gaziantep kendi sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım karşılaşmayı 90. dakikada Webo'nun attığı golle 1-0 kazanarak avantaj elde etti.

Öte yandan Boluspor'da Diarra 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İki takım arasındaki rövanş mücadesi 15 Mayıs'ta Bolu'da oynanacak.

Maçtan dakikalar



18. dakikada Gazişehir Gaziantep'te sol kanattan Del Valle'nin yaptığı sert vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

24. dakikada Boluspor'un ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta Gazişehir Gaziantep defansı topu uzaklaştırdı.

28. dakikada Boluspor'un cepheden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen İshak meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.

32. dakikada Gazişehir Gaziantep'te Gökhan Alsan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top kalecide kaldı.

52. dakikada sol kenardan yapılan ortada kafayı vuran Özgürcan'ın şutu üst direkten döndü.

90+5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Webo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx

Gazişehir Gaziantep:Adam xx, Uğur Akdemir xx, Ahmet Kesim xx, İsmail Konuk xx, Mehmet Erdem xx, Tugay Kaçar xx (Himmet dk. 59 x), Jefferson xx (Sami Can dk. 78 xx), Gökhan Alsan xx (Webo dk. 82 xx), Segbefia xx, Del Valle xx, Özgürcan xx

Yedekler: Necati, Yasin, Sinan, Okan, Murat Ceylan, Serdar, Özgür

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Renato Arabi xx, Mamadou Diarra xx, Romano Poepen xx, Emmanuel Akabueze xx, İshak Çakmak xx, Furkan Şeker xx, Sefa Yılmaz xx (Melih Okutan dk. 79 x), Yusuf Emre Gültekin xx (Özgür İleri dk. 85 ?), Cengiz Umut Meraş xx, Mustafa Durak xx (Guıdo Koçer dk. 55 x)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Alim Öztürk, İrfan Başaran, Andre Santos, Burak Asan, Caner Cavlun

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Webo (dk. 90+5) (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kart: Mamadou Diarra (dk. 90+2) (Boluspor)

Sarı kartlar: Jefferson, İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Mamadou Diarra, Emre Gültekin, Furkan Şeker (Boluspor)



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