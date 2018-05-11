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ÖZET İZLE | Gazişehir Gaziantep - Boluspor özet izle goller izle

Gazişehir Gaziantep - Boluspor! Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile Boluspor karşılaştı. İşte Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının geniş özeti ve detayları

ÖZET İZLE | Gazişehir Gaziantep - Boluspor özet izle goller izle

11 Mayıs 2018 23:00

Gazişehir Gaziantep - Boluspor! Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Gazişehir Gaziantep kendi sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım karşılaşmayı 90. dakikada Webo'nun attığı golle 1-0 kazanarak avantaj elde etti.

Öte yandan Boluspor'da Diarra 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İki takım arasındaki rövanş mücadesi 15 Mayıs'ta Bolu'da oynanacak.

Maçtan dakikalar


18. dakikada Gazişehir Gaziantep'te sol kanattan Del Valle'nin yaptığı sert vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.
24. dakikada Boluspor'un ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta Gazişehir Gaziantep defansı topu uzaklaştırdı.
28. dakikada Boluspor'un cepheden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen İshak meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.
32. dakikada Gazişehir Gaziantep'te Gökhan Alsan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top kalecide kaldı.
52. dakikada sol kenardan yapılan ortada kafayı vuran Özgürcan'ın şutu üst direkten döndü.
90+5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Webo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0


Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx
Gazişehir Gaziantep:Adam xx, Uğur Akdemir xx, Ahmet Kesim xx, İsmail Konuk xx, Mehmet Erdem xx, Tugay Kaçar xx (Himmet dk. 59 x), Jefferson xx (Sami Can dk. 78 xx), Gökhan Alsan xx (Webo dk. 82 xx), Segbefia xx, Del Valle xx, Özgürcan xx
Yedekler: Necati, Yasin, Sinan, Okan, Murat Ceylan, Serdar, Özgür
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Renato Arabi xx, Mamadou Diarra xx, Romano Poepen xx, Emmanuel Akabueze xx, İshak Çakmak xx, Furkan Şeker xx, Sefa Yılmaz xx (Melih Okutan dk. 79 x), Yusuf Emre Gültekin xx (Özgür İleri dk. 85 ?), Cengiz Umut Meraş xx, Mustafa Durak xx (Guıdo Koçer dk. 55 x)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Alim Öztürk, İrfan Başaran, Andre Santos, Burak Asan, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Webo (dk. 90+5) (Gazişehir Gaziantep)
Kırmızı kart: Mamadou Diarra (dk. 90+2) (Boluspor)
Sarı kartlar: Jefferson, İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Mamadou Diarra, Emre Gültekin, Furkan Şeker (Boluspor) 


GAZİŞEHİR GAZİANTEP - BOLUSPOR MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 

 

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