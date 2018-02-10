ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 0-0 Trabzonspor Maç Özeti İzle! Gençlerbirliği Trabzonspor maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.
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Maçtan dakikalar
12. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marko Milinkovic'in çektiği şutu kaleci Onur kornere çeldi.
16. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu al Khalili'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Onur kornere gönderdi.
17. dakikada topla buluşan Sosa, pasını sağ kanattaki Rodallega'ya verdi. Rodallega'nın ceza sahası içinden çektiği şutu Uğur Çiftçi uzaklaştırdı.
22. dakikada ceza sahası içinde topu havalandıran Marko Milinkovic, pasını Petar Skuletic'e verdi. Skuletic'in kaleciyle karşı karşıya vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
28. dakikada Kamil Ahmet'in sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortaya Rodallega dokunamadı.
47. dakikada Aydın Karabulut'un sol kanattan açtığı ortaya ceza sahası içinde Sessegnon dokunamadı.
49. dakikada kontra atağa çıkan Gençlerbirliği'nde ceza sahası içinde topa vuran Sessegnon'un şutunu savunma kornere çeldi.
53. dakikada Petar Skuletic'in sol kanattan verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic'in şutunu kaleci Onur kontrol etti.
69. dakikada sol kanattan ceza sahası içine doğru açılan ortada topla buluşan Scekic'in şutu üstten dışarı çıktı.
81. dakikada Uğur Çiftçi'nin Dame N'doye'ye müdahalesinde sonrasında hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.
83. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Uğur Demirok'un sol köşeye çektiği şutu kaleci Hopf kurtardı.
87. dakikada ceza sahasının dışından şansını deneyen Khalili'nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx
Gençlerbirliği: Hopf xx. Ahmet Oğuz xx, Luccas Claro xx, Palitsevich xx, Pogba xx (Aydın Karabulut dk. 46 xx), Uğur Çiftçi xx, Aleksandar Scekic xx, Khalili xx, Marko Milinkovic xx (Jailton Da Silva dk. 65 xx), Sessegnon xx, Petar Skuletic xx (Deniz Yılmaz dk. 72 xx)
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Yıldırım Mert Çetin, Guidileye, Alper Uludağ xx, İlker Karakaş, Zeki Yavru, Rahmetullah Berişbek
Teknik Direktör: Ümit Özat
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak xx, Filip Novak xx, Tomas Hubocan xx, Uğur Demirok xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Juraj Kucka x (Olcay Şahan dk. 85 x), Okay Yokuşlu xx, Sosa xx, Abdülkadir Ömür xx, Matus Bero xx (Castillo Sanchez dk. 58 xx), Hugo Rodallega Martinez xx (Dame N'doye dk. 65 xx)
Yedekler: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Jan Durica, Hasan Batuhan Artarslan, Pedro Da Silva, Hüseyin
Türkmen, Abdurrahim Dursun
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kartlar: Hopf (Gençlerbirliği), Sosa, Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Abdullah Sarica - Ömer Çetin - Cem Geçim