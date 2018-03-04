ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 0-1 Alanyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Gençlerbirliği Alanya kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

Maçtan Dakikalar

21. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Hopf topu kontrol etti.

41. dakikada sağ kanattan faul kazanan Alanyaspor’da topun başına Emre geçti. Emre’nin ortasında 6 pas üzerinde bomboş bulunan Tzavellas topa dokunamadı. Top direğin dibinden dışarı çıktı.

45+2. dakikada orta sahadan yapılan ortada topa hareketlenen Manu yavaş kalınca kaleci Haydar kalesini terk ederek topu kafasıyla uzaklaştırdı.

54. dakikada Alper’in sol kanat çizgi üzerinden yaptığı ortada top kaleci Haydar’ı da geçti ve kale çizgisine paralel şekilde dışarı çıktı.

61. dakikada Sessegnon’un yerden açtığı ortada 6 pas üzerinde bulunan Skuletic son anda hamle yaptı ve ayağının ucuyla topa dokundu. Kaleye doğru yönelen topu kaleci Haydar uzanarak kontrol etti.

65. dakikada Emre’nin ortasına yükselen Mbilla’nın kafa vuruşunda kaleci Hopf topa son anda uzanarak kaleye gitmesini önledi. Hopf’tan dönen top Efecan’ın önünde kaldı, Efecan’ın şutunda da kaleci Hopf başarılı şekilde topu kontrol etti.

66. dakikada Emre Akbaba’nın ortasında ceza sahası içinde topa gelişine vuran Mbilla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. (0-1)

79. Jailton’un açtığı ortada top savunmada Tzavellas'a çarparak kaleye doğru yöneldi. Kaleci Haydar kaleye doğru yönelen topa son anda uzanarak kornere çeldi.

86. dakikada Aydın’dan aldığı pasla ceza sahası içine giren Manu’nun şutunda kaleci Haydar topu kornere çeldi.

Stad: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx

Gençlerbirliği: Hopf xxx, Uğur Çiftçi xx, Ahmet Oğuz xx (Kamal İssah dk. 37 xx), Alper Uludağ xx, Luccas Claro x, Scekic xx, Khalili xx (Aydın Karabulut dk. 68 x), Manu x, Guidileye x (Skuletic dk. 46 xx), Sessegnon xx, Jailton x

Yedekler: Taha Demirtaş, Mert Çetin, Milinkovic, Murat Duruer, Pogba, Zeki Yavru, Rahmetullah

Teknik Direktör: Ümit Özat

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxxx, Gassama xxx, Nsakala xxx, Welinton xxx, Tzavellas xxx, Villafanez xx (Efecan Karaca dk. 58 xx), Fernandes xx (Mbilla dk. 46 xxx), İsaac Sackey xx, Emre Akbaba xxx, Taha Yalçıner xxx (Fofana dk. 69 xx), Douglas xxx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Birol Parlak, Alho Souza, Maniatis, Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz, Barış Başdaş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Mbilla (dk. 66) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Jailton, Sessegnon (Gençlerbirliği), Lucas Villafanez, İsaac (Aytemiz Alanyaspor)

Cem Geçim - Seyid Fatih Poyraz

