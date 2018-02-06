ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 0-1 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle| Gençlerbirliği BJK kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Beşiktaş, kupada Yarı Final'e kalan ilk takım oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Aydın’ın pasıyla ceza yayının üzerinde topla buluşan Milinkovic’in şutunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etti.

16. dakikada Khalili’nin şık pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Milinkovic’in şutu yandan dışarı çıktı.

21. dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Beşiktaş’ta topun başına Caner geçti. Caner’in ortasında topa yükselen Vagner Love’nin kafa vuruşunda top kaleci Taha’da kaldı.

23. dakikada Mustafa’nın pasıyla ceza sahası içine giren Lens’in şutunda top yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Caner’in sol taraftan kullandığı kornerde topa yükselen Mustafa Pektemek kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

28. dakikada Mustafa Pektemek ceza sahası içinde müsait olan Lens’e pasını aktardı. Lens’in zayıf şutu kaleciyi geçti ama çizgi üzerinde Pogba topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Jailton’un ceza sahası içine açtığı ortaya kayarak vuran Skuletic’in şutu üstten auta çıktı.

53. dakikada savunmadan seken topa yaklaşık 30 metreden gelişine vuran Aydın’ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

55. dakikada Mustafa’dan aldığı pala ceza sahası içine giren Lens’in şutunda top direkten oyun alanına döndü.

60. dakikada Babel orta sahada aldığı topu ceza sahası içine kadar taşıdı. Topu ayağından aşan Babel çizgi üzerinde topa son anda hamle yaparak ceza sahasına orta açmak istedi, kaleci Taha’ya çarpıp kaleye doğru yönelen top direkten döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.

64. dakikada Jailton’un ceza sahası dışından vurduğu plasede top üst direği sıyırarak dışarı çıktı.

65. dakikada Caner’in ortasında altı pas üzerinde bomboş olan Vagner Love topa yükselerek vuruğu kafa vuruşunda kaleci Taha topu iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Milinkovic’in şutunda kaleci Tolga topu güçlüklü kornere çeldi.

71. dakikada Beşiktaşlı futbolcu Necip, Milinkovic’e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya xx, İsmail Şencan xx, Süleyman Özay xx

Gençlerbirliği: Taha Demirtaş xx, Ahmet Oğuz xx, Milinkoviç xx, Luccas Claro xx, Kamal İssah x (Jailton dk. 34 xx), Alper Uludağ xx (Yıldırım Mert Çetin dk. 67 x), Florentin Pogba xx, Skuletic xx (Rahmetullah Berisbek dk. 62 x), Khalili xx, Aydın Karabulut xx, Zeki Yavru xx

Yedekler: Hopf, Numan Soysal, Uğur Çiftçi, Palitsevich, Scekic, Guidileye, Stephane Sessegnon

Teknik Direktör: Ümit Özat

Beşiktaş: Tolga Zengin xx, Caner Erkin xx, Pepe xx, Vida xx, Necip Uysal xx, Medel xx, Tolgay Arslan xx, Mustafa Pektemek xx (Talisca dk. 81 ?), Lens xx (Quaresma dk. 86 ?), Babel xx, Vagner Love xx (Adriano dk. 76 x)

Yedekler: Fabri, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Oğuzhan Özyakup, Larin, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Mustafa Pektemek (dk. 25) (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Necip Uysal (dk. 71) (Beşiktaş)

Sarı Kart: Tolga Arslan (Beşiktaş)

Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin - Mustafa Apaydın

