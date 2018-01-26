ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 2-1 Konyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Gençlerbirliği Konya kaç kaç bitti?

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Maçtan dakikalar
27. dakikada sağ kanattan açılan ortada topla buluşan Yatabere topu Orkan’a bıraktı. Ceza sahası dışında topu alan Orkan’ın şutunda kaleci Hopf uzanarak kontrol etti.
28. dakikada Stephane’nin ceza sahası dışında vurduğu şutta kaleci Serkan soluna uzanarak topu kontrol etti.
38. dakikada ceza sahası içinde yükselen Yatabare’nin kafa vuruşunda top Ahmet Oğuz’un eline çarptı ve Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltı kazanan Konyaspor’da topun başına Skubiç geçti. Skubiç’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Samet Çiçek xx
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Palitsevich xx, Scekic xx, Guidileye xx, Alper Uludağ xx, Skuletic xx, Aydın Karabulut xx, Jailton Da Silva xx, Stephane xx
Yedekler: Cengiz Demirtaş, Mert Çetin, Ahmet İlhan, Milinkovic, Dos Santos, Murat Duruer, Kamal İssah, Serdar Özkan, Khalili, Deniz Yılmaz
Teknik Direktör: Ümit Özat
Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ali Çamdalı xx, Milosevic xx, Orkan Çınar xx, Moke Abro xx, Vedat Bora xx, Peter Filipovic xx, Yatabare xx, Mehdi Bourabia xx, Ferhat Öztorun xx, Skubiç xx
Yedekler: Emrullah Şalk, Patrik Calgren, Volkan Fındıklı, Eren Albayrak, Selim Ay, Jens Jonsson, Amir Hadzaiahmetovic, Moryke Fofana, Musa Araz
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Skubiç (dk. 39 pen.) (Konyaspor)
Sarı Kart: Ferhat Öztorun (Konyaspor)
Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin - Cem Geçim