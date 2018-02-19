ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 3-0 Göztepe Maçı Özeti ve Golleri İzle | Gençlerbirliği Göztepe kaç kaç bitti?

Gençlerbirliği Göztepe Maçı Özeti ve Golleri İzle! Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası kapanış maçında Gençlerbirliği, İzmir temsilcisi Göztepe'yi sahasında 3-0'la geçti. GEnçlerbirliği bu galibiyetle puanını 25'e çıkartırken Göztepe ise 33 puanda kaldı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Gençlerbirliği ilk geliştirdiği atakta Jailton ile golü bularak 1-0 öne geçerken 29. dakikada direkt kırmızı kart gören Adama Traore, Göztepe'yi 10 kişi bıraktı. Devreyi bu skorla önde kapatan Gençlerbirliği ikinci yarıya da hızlı başladı. 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jailton, kendisinin ve takımının 2. golünü atarken, 87'de Manu maçın skorunu belirledi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Palitsevich’in savunmadan açtığı uzun pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Jailton’un şutunda top kaleci Günay’dan döndü. Günay’dan dönen top Jailton’na çarptı ve kalecinin altından geçerek ağlara buluştu. 1-0

29. dakikada Adama Traore, Sessegnon’a yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

39. dakikada Aydın’ın ortasında Claro topu kaleye doğru yönlendirdi. Kaleci Günay topu rahat şekilde kontrol etti.

47. dakikada sol kanattan Aydın’ın açtığı ortada kaleci ile karşı karşıya kalan Jailton’un şutu yandan dışarı çıktı.

49. dakikada ceza sahası içine giren Milinkovic pasını müsait pozisyonda olan Aydın’a aktardı. Aydın önüne gelen topu ıskalayarak ayağının altından kaçırdı.

56. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Sessegnon’un vurduğu şutta kaleci Günay son anda ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

60. dakikada Ahmet’ten aldığı pasla ceza sahası içine giren Sessegnon’un vurduğu şutta kaleci Günay topu güçlükle oyun alanı içine çeldi. Savunma oyuncusu da hiç riske girmeden topu taca attı.

64. dakikada Jailton’un vurduğu sert ve düzgün şutta top üst direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada kaptan Uğur Çiftçi’nin sol kanattan açtığı ortada altı pas üzerinde bomboş olan Jailton gelişine vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Jailton kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-0

72. dakikada Milinkovic ile verkaç yapan Ahmet’in gelişine vurduğu şutta kaleci Günay topu kornere çeldi.

87. dakikada kendi çabasıyla ceza sahasına giren Manu vurduğu şutta topu ağlarla buluşturdu. 3-0

Stat: Ankara 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Serkan Çınar xx, Esat Sancaktar xx, Murat Ergin Gözütok xx

Gençlerbirliği: Hopf xxx, Ahmet Oğuz xxx, Uğur Çiftçi xxx, Palitsevich xx, Scekic xx (Dialo Guidileye dk. 74 xx), Claro Dos Santos xxx, Skuletic xx (Marko Milinkovic dk. 46 xx), Khalili xx, Aydın Karabulut xx (Manu dk. 59 xx), Jailton xxxx, Sessegnon xxx

Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Yıldırım Mert Çetin, Murat Duruer, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Rahmetullah Berişbek, Deniz Yılmaz

Teknik Direktör: Ümit Özat

Göztepe: Günay Güvenç xx, Adama Traore x, Rotman xx, Poko xx, Demba Ba xx, Selçuk Şahin xx (Sabri Sarıoğlu dk. 77 xx), Tanju Kayhan x (Leo Schwechlen dk. 39 xx), Wallace Reis Silva xx, Kosanovic xx, Tayfur Bingöl xx (Nabil Ghilas dk. 50 xx), Gouffran xx

Yedekler: Yavuz Aygün, Halil Akbunar, Oscar Scarione, Ngando Elessa, Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Muhammed Enes Durmuş

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Jailton (dk. 3 ve 68), Manu (dk. 87) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Adama Traore (dk. 29) (Göztepe)

Sarı kartlar: Scekic (Gençlerbirliği), Poko (Göztepe)