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ÖZET İZLE | Gençlerbirlirliği - Antalyaspor özet izle goller izle

Gençlerbirliği - Antalyaspor! Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. İşte Gençlerbirliği - Antalyaspor maçının özeti ve detayları haberimizde..

ÖZET İZLE | Gençlerbirlirliği - Antalyaspor özet izle goller izle

06 Mayıs 2018 17:41

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.


Antalyaspor rakibini 80. dakikada Doukara'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Zeki'nin ceza sahasının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Scekic'in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.
19. dakikada Zeki'nin ara pasında Scekic'in sağ çaprazdan vuruşunu Boffin çeldi, sonrasında Djourou topu kornere gönderdi.
21.dakikada Doukara'nın soldan ortasında Hakan topu ceza sahasına indirdi. Deniz Kadah'ın kale sahasından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.
27. sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Milinkovic ceza sahası içine ortasını yaptı. Ancak savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.  

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


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