ÖZET İZLE | Gençlerbirlirliği - Antalyaspor özet izle goller izle

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.



Antalyaspor rakibini 80. dakikada Doukara'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada Zeki'nin ceza sahasının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Scekic'in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

19. dakikada Zeki'nin ara pasında Scekic'in sağ çaprazdan vuruşunu Boffin çeldi, sonrasında Djourou topu kornere gönderdi.

21.dakikada Doukara'nın soldan ortasında Hakan topu ceza sahasına indirdi. Deniz Kadah'ın kale sahasından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

27. sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Milinkovic ceza sahası içine ortasını yaptı. Ancak savunma oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

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