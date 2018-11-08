ÖZET İZLE | Genk 1-1 Beşiktaş özet izle goller izle | Genk - Beşiktaş kaç kaç?

Genk - Beşiktaş özet izle... Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta karşılaşmasında Genk deplasmanına konuk oldu.

Luminus Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Genk'in golünü 88. dakikada Berge atarken, temsilcimiz Beşiktaş'ın golü 16. dakikada Quaresma'dan geldi.

Bu sonucun ardından Genk 7, Beşiktaş ise 4 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Genkli oyuncuların pas hatasında topu kapan Oğuzhan, meşin yuvarlağı Mustafa'ya aktardı. Mustafa'nın ortasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahasına girer girmez şutu filelerle buluştu. 0-1

20. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek'in şutunu kaleci çeldi.

42. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe atışında Joakim Maehle'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Samatta'nın şutu üstten dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Maehle'nin Beşiktaşlı oyunculardan sıyrılıp ceza sahasına girerken şutunda top az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında altıpas noktası üzerinde Babel'in uçarak kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

79. dakikada Ljajic'in sağ kanada pasında topla buluşan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde Babel gelişine istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

86. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Berge'nin şutunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada sol kanatta topla buluşan Heyne'in ceza sahası dışına pasında Berge'in sert şutu Vida'ya da çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Luminus Arena

Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Jan Seidel

Genk: Vukovic, Maehle, Dewaest, Uronen, Aidoo, Heynen, Malinovskyi (Berge dk. 60), Pozuelo, Paintsil (Fiolic dk. 66), Ndongala (Ingvartsen dk. 89 ?), Samatta

Yedekler: Vandevoordt, Nastic, Wouters, Seck

Teknik Direktör: Philippe Clement

Beşiktaş: Tolga Zengin, Pepe, Necip, Caner, Vida, Medel, Lens (Mustafa Pektemek dk. 12) Dorukhan Toköz (Ljajic dk. 74), Oğuzhan (Love dk. 90 ?), Quaresma, Babel

Yedekler: Karius, Roco, Tolgay Arslan, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Quaresma (dk. 16) (Beşiktaş), Berge (dk. 87) (Genk)

Sarı kartlar: Samatta (Genk), Necip, Pepe (Beşiktaş)