ÖZET İZLE: Giresunspor 0-2 Boluspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Giresun Bolu kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar

4. dakikada, Abdulkerim’in geriden çıkardığı uzun pasa sol iç tarafta Sinan hareketlendi. Rakibinden vücut çalımıyla kurtulan Sinan’ın vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı.

18. dakikada, Giresunspor öne geçme şansını değerlendiremedi. Çağlar ile başlayan atakta Recep’in harika pasıyla solda topla buluşan Dialiba, önce rakibinden sıyrıldı ve ardından sağ ayağıyla plase denedi. Yerden alt köşeye giden topu kaleci Gökhan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

55. dakikada, Sinan’in indirdiği topu, Recep içeriye doldurdu. Savunmadan geri seken topa Dodo’nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

63. dakikada, Panos’un harika ara pasıyla topla buluşan Jones, sol çaprazdan kaleyi denedi ancak Gökhan iki hamlede topun sahibi oldu.

90+1. dakikada, Giresunspor savunmasındaki boşluktan yaralanan Dos Santos, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

90+2. dakikada, Boluspor bulduğu kontra atakta Melih kaleci Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldı. Melih’in düzgün vuruşu ağlarla buluştu 0-2

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Oğuz Terzi xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin xxx, Murat Gürbüzerol xx, Aykut Demir xxx, Abdulkerim Bardakçı xx, Çağlar Birinci xx, Dimitriadis xx, Dodo xx, Korkishko xx (Jones Lopes dk. 46 x), Recep Aydın xx (Fatih dk. 79 x), Dialiba xx (Mert Örnek dk. 62 xx), Sinan Özkan xx

Yedekler: Anıl, Oğuzhan, Onur, Hüsamettin

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Furkan Şeker xx, Alim Öztürk xx, Renato Arapi xx, Cengiz Umut Meraş xx, Burak Asan xx, İshak Çakmak xx (Melih dk. 82 ?), Emmanuel Akabueze xx, Mustafa Durak xx (Guido Koçer dk. 60 x) , İrfan Başaran xx(Dos Santos dk. 65 xx), Rydell Popen xx

Yedekler: Mahmut, Göksu, Pedro, Sefa, Ahmethan, Furcan, Caner

Teknik Direktör: Sait Karafırtanalar

Sarı Kart: İrfan, Furkan, Umut (Boluspor) Recep (A.Ç Giresunspor)

Resul Yanbul

