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ÖZET İZLE: Giresunspor 0-2 Denizlispor Maç Özeti ve Golleri İzle|Giresunspor Denizlispor kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Giresunspor ile Denizlispor karşılaştı. Giresunspor Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Giresunspor Denizlispor geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Giresunspor 0-2 Denizlispor Maç Özeti ve Golleri İzle|Giresunspor Denizlispor kaç kaç bitti?

17 Şubat 2018 18:44

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Denizlispor’u konuk etti. Konuk ekip Denizlispor sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı alan taraf oldu. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar:

22. dakikada Giresunspor’da kornerden seken topu sağ taraftan Jones içeri doldurdu. Aykut’un kafa vuruşunda savunmadan seken top Abdulkerim’in önünde kaldı. Abdulkerim'in vuruşunda Cenk topu çizgi üzerinden çıkartarak mutlak golü önledi.

35. dakikada Denizlispor Ziya ile girdiği pozisyonda yeşil-beyazlı ekibin kalecisi Ahmet Şahin’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Özgüç Türkalp penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Barış Örücü düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

57. dakikada İsmail Haktan’ın sağ kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Ziya kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 0-2

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Gökhan Memişoğlu xx, Engin Erdem xx

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin x, Caner Arıcı xx, Aykut Demir xxx, Çağlar Birinci xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Panos Dimitriadis xx (Hakan Barış dk. 83 x), Muhammet Reis x (Recep dk. 34 x), Dodo xx, Dmytro Korkishko x (Henrique Almeida dk. 46 x), Jones Carioca xx, Sinan Özkan xx

Yedekler: Anıl Atağ, Onur Demir, Hüsamettin Tut, Murat Gürbüzerol, Fatih Atik, Batuhan Altıntaş,

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Denizlispor: Asil Kaan Güler xx, Cenk Güvenç xx, Alperen Babacan xx, Kerem Can Akyüz xx, Ziya Alkurt xx (Veli dk. 83 ?), Taşkın İlter xx, Hasan Kılıç xx, İsmail Haktan Odabaşı xx (Kappel dk. 66 xx), İsmail Aissati xx, Barış Örücü xx, Patrick Friday Eze xx (Mehmet Akyüz dk. 62 xx)

Yedekler: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Darko Lazic, Alperen Yazıcı, Cihan Özkaymak, Berkan Afşarlı

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Barış (dk. 36), Ziya (dk. 57) (Denzilispor)

Sarı Kartlar: Çağlar, Ahmet, Sinan, Caner (A.Ç Giresunspor), Cenk, Hasan, Eze, Taşkın (Denizlispor)

Resul Yanbul
 

 

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