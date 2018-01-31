ÖZET İZLE: Giresunspor 1-1 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle|Giresun Fenerbahçe kaç kaç bitti?

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Maçtan dakikalar
12. dakikada Mehmet Topal'ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
26. dakikada sağ kanattan Hasan Ali'nin kullandığı köşe atışında önde direkte Eljif Elmas'ın kafa ile arka direğe gönderdiği topu Mehmet Topal kafayla filelerle buluşturdu. 0-1
34. dakikada Çağlar'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında kale sahası içinde bulunan Aykut Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
37. dakikada sağ kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Fernandao'nun kafa vuruşunda top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin x, Caner Arıcı x, Aykut Demir x, Çağlar Birinci xx, Abdulkerim x, Dialiba x, Recep Aydın x, Murat Gürbüzerol xx, Dodo xx, Carioca xx, Batuhan Altıntaş x
Yedekler: Anıl, Onur Demir, Hüsamettin Tut, Muhammet Reis, Volkan Okumak, Sinan Özkan, Hakan Barış, Fath Atik, Ahmet Abed, Almeida
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Fenerbahçe: Kameni xx, Isla xx, Neustardter xx, Mehmet Topal xxx, Hasan Ali Kaldırım x, Eljif Elmas xx, Samed Karakoç xx, Oğuz Kağan Güçtekin xx, Josef de Souza xx, Aatif Chahechouhe xx, Fernandao x
Yedekler: Volkan Demirel, Ertan Ersu, İsmail Köybaşı, Bakuhan Yılmaz, Alper Potuk, Dirar, Valbuena, Serhat Kot, Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Mehmet Topal (dk. 26) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Oğuz Kaan Güçtekin (Fenerbahçe)
Resul Yanbul - Ahmet Bilge