ÖZET İZLE: Giresunspor 4 -1 Gaziantep Maç Özeti ve Golleri İzle | Giresun Gaziantep kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep’i konuk eden Akın Çorap Giresunspor, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Ahmad Abed sağ içte yatarak rakibinden topu kaptıktan sonra içeriye ortaladı. Kaleciden seken topu Korkishko sol ayağıyla filelerle buluşturdu. 1-0

17. dakikada Caner’in orta alandan savunmanın arkasına sarkıttığı pası çok iyi değerlendiren Henrique, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara yolladı. 2-0

43. dakikada sol kanattan Del Valle’nin ortaladığı topu Özgür Can Özcan filelerle yolladı. 2-1

69. dakikada Giresunspor, Gazişehir kalesine yaptığı kontra atakta Ahmad’ın ortaladığı meşin yuvarlağa Fatih atik dokundu ve golü attı. 3-1

82. dakikada Giresunspor Almeida ile girdiği kontra atakta topu Korkishko ile buluşturdu. Korkishko’nun yaptığı ortada Fatih Atik orta şut karışımı vuruşunda Mehmet Erdem topa müdahale etmek isterken kendi kalesine gol attı. 4-1

88. dakikada Giresunspor’da Korkishko’nun rakibine yaptığı müdahale sonucu hakem Onur Karabaş Korkishko’ya kırmızı kart gösterdi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Onur Karabaş xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin xx (Anıl dk. 64 x), Caner Arıcı xx (Murat dk. 78 x), Çağlar Birinci xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Hüsamettin Tut xx, Panos Dimitriadis xx, Dodo Andre xx, Dmytro Korkishko xxx, Ahmad Abad xx, Fatih Atik xx, Heqriue Almeida xxx (Batuhan dk. 90 ?)

Yedekler: Recep, Onur, Hakan, Bilal

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gazişehir Gaziantep: Adam Stackhowıak xx, Yasin Palaz xx (İsmail dk. 62 x), Sinan Osmanoğlu xx, Ahmet Kesim xx, Mehmet Erdem xx, Jefferson Jıunıor x (Serdar Deliktaş dk. 34 x), Kossi Segbefia xx, Adama Ba xx (Muhammed dk. 78 x), Gökhan Alsan xx, Yonathan Del Valle xx, Özgür Can Özcan xx

Yedekler: Necati, Murat Ceylan, Serdar, Mustafa Sami, Okan, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Korkishko (dk. 7), Henrique Almeida (dk. 17), Mehmet Erdem (dk. 82 k.k.) (A.Ç Giresunspor), Özgür Can Özgür (dk. 43) (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı Kart: Korkishko (dk. 88) (A.Ç Giresunspor)

Sarı Kartlar: Fatih, Henrique Almeida (A.Ç Giresunspor), Del Valle, Özgür Can (Gazişehir Gaziantep )

Resul Yanbul