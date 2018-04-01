ÖZET İZLE: Göztepe 0-2 Kasımpaşa Maçı Özeti ve Golleri İzle| Göztepe Kasımpaşa kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa bu galibiyet ile 2018 yılındaki ilk deplasman galibiyetine imza attı. Kasımpaşa puanını 34'e yükseltirken Göztepe 40 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Poko’nun ceza sahası sol tarafından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

5. dakikada Sabri Sarıoğlu’nun ortasına Demba Ba kafayı vurdu ancak top kaleci Ramazan’ın kontrolünde dışarı çıktı.

15. dakikada Pavelka’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Veigneau müsait pozisyonda topu dışarıya yolladı.

24. dakikada Göztepe savunmasının arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Veysel Sarı, kaleci Beto’nun yanından meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

30. dakikada orta sahada topu kapan Scairone bekletmeden topu Demba Ba’ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Demba Ba’nın sert şutunda Ramazan kritik bir kurtarışa imza attı.

48. dakikada Scarione’den aldığı pasla ceza sahasına Demba Ba, rakibini geçip kaleyi yokladı. Ramazan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

49. dakikada Halil'in pasında topla buluşan Poko’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarptı.

52. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde topu kapan Poko bekletmeden penaltı noktası üzerindeki Demba Ba’yı gördü. Demba Ba’nın şutunu ise kaleci Ramazan çıkardı.

53. dakikada Halil Akbunar’ın ara pasında topla buluşan Demba Ba’nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ramazan kritik bir kurtarışa daha imza attı.

65. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Halil Akbunar’ın şutunu kaleci Ramazan bu kez ayaklarıyla çıkardı.

70. dakikada topa elle müdahale eden Kosanovic, ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

74. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Trezeguet’in vuruşunda kalesini zamanında terk eden Beto golü önledi.

90+2. dakikada topu kapan Koita, pasını ceza sahası içinde müsait durumda olan Trezeguet’e yolladı. Mısırlı oyuncu da yaptığı vuruşta farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2

Stat: Bornova

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kerem Ersoy xx, Erdem Bayık xx

Göztepe: Beto xx, Sabri xx, Reis xx, Schwechlen xx, Traore xx (Kosanovic dk. 45 x), Poko xxx, Castro xx, Halil xx, Gouffran xx (Tayfur Bingöl dk. 59 x), Scarione xx (Rotman dk. 77 x), Demba Ba xx

Yedekler: Günay Güvenç, Ngando, Selçuk Şahin, Tanju Kayhan, Hakan Sepil, Serkan Bakan, Muhammed Enes

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kasımpaşa: Ramazan xxx, Popov xx, Veysel xx, Omeruo xx (Ben Youssef dk. 81 x), Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xx, Koita xx, Trezeguet xxx (İlhan Depe dk. 90+4 ?) Ahmed xx, Diagne xx (Eduok dk. 66 x)

Yedekler: Eray Birniçan, Burak Yaşar, Etoundi, Hasan Bilal, Onur Ural, Neumayr, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Veysel Sarı (dk. 24), Trezeguet (dk. 90+2) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Kosanovic (dk. 70) (Göztepe)

Sarı kartlar: Gouffran, Rotman (Göztepe), Pavelka (Kasımpaşa)

Tolga Tahçı - Ali Gözeten