ÖZET İZLE | Göztepe 1-0 Fenerbahçe maçı özeti izle golleri izle | Göztepe - Fenebahçe kaç kaç?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Sarı - Lacivertliler, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada Halil kaydetti.

Bu sonucun ardından geçen hafta da Malatyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe, 3 haftada 3 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 3'e yükseltti.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Hasan Ali’nin soldan ortasında Skrtel kafayla indirdi. Göztepe ceza sahası içinde oluşan karambolde top kaleci Beto’da kaldı.

11. dakikada Traore soldan ortaladı, Tayfur’un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

19. dakikada Slimani’nin sağ kanadın son çizgisinden yaptığı yerden ortada penaltı noktasında topla buluşan Eljif’in vuruşunda meşin yuvarlak Beto’nun kontrolünde auta çıktı.

30. dakikada Slimani’nin pasında topla buluşan Mehmet Topal, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Beto’nun üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, top direkten geri geldi.

39. dakikada Göztepe savunmasından seken topu önüne bulan Isla uzak bir mesafeden kaleyi yokladı, top yandan dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Dirar’ın sağ kanattan yaptığı ortada müsait pozisyonda gelişine vuran Alper, topu auta yolladı.

66. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Halil Akbunar, yaklaşık 25 metreden yaptığı şık vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

81. dakikada Borges’in kafasından seken topta Eljif bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Soldado’nun düşürülmesi sonucunda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici’nin vuruşunda top üstten auta gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Bahattin Duran xx

Göztepe: Beto xx, Traore xx, Titi xx, Reis xx, Gassama xx, Borges xx, Alpaslan xx (Poko dk. 64 x), Tayfur xx (Hakan Çinemre dk. 90 ?), Halil xx (Ngando dk. 90 ?), Yasin xx, Deniz xx

Yedekler: Göktuğ, Gouffran, Grillo, Yalçın, Berkan, Doğanay, Samed Ali

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Neustaedter xx, Skrtel xx, Isla xx, Mehmet Topal xx (Mehmet Ekici dk. 83 x), Alper Potuk xx (Soldado dk. 79 x), Eljif Elmas xx, Dirar xx (Barış Alıcı dk. 65 x), Ayew xx, Slimani xx

Yedekler: Kameni, Ferdi, Şener, Berke, Valbuena, Yiğithan, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: Philippe Cocu

Gol: Halil (dk. 66) (Göztepe)

Sarı kartlar: Poko, Reis (Göztepe), Slimani (Fenerbahçe)