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ÖZET İZLE: Göztepe 1-0 Sivasspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Göztepe Sivas kaç kaç bitti?

Göztepe Sivasspor maç özeti ve golleri izle... Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe ile Sivasspor karşılaştı. Göztepe Sivasspor maçı geniş özeti ve golleri izle. Göztepe Sivasspor maçı kaç kaç bitti ! İşte detaylar...

ÖZET İZLE: Göztepe 1-0 Sivasspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Göztepe Sivas kaç kaç bitti?

25 Şubat 2018 17:30

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZET VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

5. dakikada sağ kanattan Sabri'nin ortasında savunmadan çeken topla ceza sahası dışında buluşan Gouffran'ın şutunu kaleci Tolgan kornere çeldi.

27. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Andre Castro'nun şutu farklı şekilde auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası sol çaprazında Bifouma'dan topu kapan Demba Ba'nın uzaktan şık şutunda top sağ kale direğine çarparak filelere gitti. 1-0

Stat: Bornova

Hakemler: Mete Kalkava xx Ceyhun Sesigüzel xx Candaş Elbil xx

Göztepe: Günay Güvenç xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kosanovic xx, Leo Schwechlen, Wallace Reis xx, Andre Castro xx, Andre Poko xx, Halil Akbunar xx, Selçuk Şahin xx, Gouffran xx, Demba Ba xxx

Yedekler: Yavuz Aygün, Rajko Rotman, Ghilas, Scarione, Axel Thomas, Tanju Kayhan, Doğanay Kılıç, Kerem Keskin, Muhammed Durmuş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar x, Ziya Erdal xx, Medjani xx, Dos Santos xx, Mattias xx, Ndinga xx, Henri Saivet xx, Hakan Arslan x, Bifouma xx, Robinho xx, Zoro Cyriac xx

Yedekler: Sergio Ramon, Ali Şaşal, Arouna Kone, Mert Hakan Yandaş, Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Rybalka, Paul Papp, Emre Kılıç, Serkan Sarıkaya

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Demba Ba (dk. 35)

Sarı kart: Ziya Erdal (Sivasspor) 

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri
 

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