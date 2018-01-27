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ÖZET İZLE: Göztepe 1-1 Kayserispor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Göztepe Kayseri kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 19.hafta karşılaşmasında Göztepe Kayserispor ile karşılaştı. Göztepe Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Göztepe Kayserispor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Göztepe 1-1 Kayserispor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Göztepe Kayseri kaç kaç bitti?

27 Ocak 2018 18:20

 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

4. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.

5. dakikada Gouffran'ın pasında topla buluşan Halil'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

18. dakikada Kosanovic'in kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

20. dakikada topu bir anda önünde bulan Badji Göztepe savunmasını geçerek golünü attı. 0-1

31. dakikada Poko'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

40. dakikada Halil'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

44. dakikada Gouffran'ın şutunda top kaleci Lung'ta kaldı.

50. dakikada Adis’in kullandığı serbest vuruşta Lung topu kornere çeldi.

72. dakikada Sabri'nin asistinde topla buluşan Tayfur soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

89. dakikada Selçuk'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top auta gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Göztepe: Beto xxx, Adama Traore xx, Leo Schwechlen xxx, Tanju Kayhan xx,Milos Kosanovic xx, Halil Akbunar xx (Sabri Sarıoğlu dk. 60 xx), Andre Castro xx, Andre Poko xx, Selçuk Şahin xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 90 ?), Yoan Gouffran x (Tayfur Bingöl dk. 60 xx), Adis Jahovic xx

Yedekler: Günay Güvenç, Yavuz Aygün, Rajko Rotman, Oscar Scarione, Axel Ngando, Doğanay Kılıç, Muhammed Enes Durmuş

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kayserispor: Silviu Lung xxx, Tiago Lopes xx, Oleksandr Kucher xxx, Jean Armel Kana-Biyik xx, Atila Turan xx, Gonzalo Espinoza xx, Güray Vural x (William dk. 65 x), Deniz Türüç xx, Ryan Mendes xx (Cristian Sapunaru dk. 78), Stephane Badji xxx, Umut Bulut xx (Artem Kravets dk. 89 ?) 

Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent Güle , Erkan Kaş, Şamil Çinaz, Erdal Öztürk, Asamoah Gyan, Silvestre Varela 

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Stephane Badji (dk. 20) (Kayserispor), Tayfur Bingöl (dk. 72) (Göztepe)

Kırmızı Kart: Jean Armel Kana-Biyik (dk. 76) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Oleksandr Kucher, Deniz Türüç, Atilla Turan, Stephane Badji (Kayserispor), Andre Poko (Göztepe) 

Ali Gözeten - Atakan Şen
 

 

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