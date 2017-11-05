ÖZET İZLE: Göztepe 1-3 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle|Göztepe BJK kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar
1. dakikada Tayfur'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Fabri topu son anda kornere çeldi.
6. dakikada Tayfur'un ara pasında Ghilas ceza sahası içinde topla buluştu. Ghilas'ın vuruşunda Fabri topu kornere çeldi.
7. dakikada Ryan Babel'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
16. dakikada Talisca ceza sahası dışından şutunu çekti, top direğin dibinden auta gitti.
27. dakikada Quaresma'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan ileri çıkan Pepe kafayı vurdu. Fakat top direğin üstünden auta gitti.
37. dakikada Gouffran'ın uzaklardan yaptığı vuruşta önce Fabri dokundu ardından direğe çarpan top kornere gitti.
47. dakikada Babel topla ceza sahasına girdi. Babel'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
53. dakikada Talisca'nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti. 0-3
66. dakikada Traore'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Ghilas, meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 1-3
90. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Adriano, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekiyor fakat top üstten auta gitti.
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Stat: Bornova
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx
Göztepe: Beto xx, Sabri Sarıoğlu xx, Kadu xx, Leo xxx, Traore xx, Selçuk Şahin xx (Doğanay dk. 83 x), Gouffran xx, Andre Castro xx, Tayfur xxx (Ömer dk. 56 xx), Halil xx (Axell dk. 77 x), Ghilas xx
Yedekler: Günay, Tanju, Rotman, Emre Can, Erol Hakan, Segbefia, Muhammed Enes
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Beşiktaş: Fabri xxx, Adriano xx, Pepe xxx, Tosic xx, Gökhan Gönül xx (Medel dk. 62 xx), Quaresma xx (Negredo dk. 89 ?), Ryan Babel xxx, Atiba xx, Tolgay xx, Talisca xxx (Necip dk. 80 x), Cenk Tosun xx
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Lens, Fatih Aksoy, Orkan Çınar
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Talisca (dk. 7), Ryan Babel (dk. 47), Cenk (dk. 53) (Beşiktaş), Ghilas (dk. 66) (Göztepe)
Kırmızı kart: Leo (dk. 86) (Göztepe)
Sarı kartlar: Pepe (Beşiktaş), Ömer (Göztepe)
Ali Gözeten - Atakan Şen - Sinan Yeniçeri