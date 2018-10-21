ÖZET İZLE | Göztepe 2-0 Beşiktaş özet izle goller izle | Göztepe - Beşiktaş kaç kaç? | Beşiktaş özet izle

Göztepe - Beşiktaş özet izle... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanına konuk oldu.

Bornova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

İzmir ekibine Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golleri Jerome ve Wallace Reis kaydetti.

Öte yandan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Oğuzhan'ın vuruşunda kaleci Beto topu kurtardı.

Bu sonucun ardından Göztepe, puanını 15'e yükseltti. Beşiktaş ise 15 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde top kornere çıktı. Fakat VAR odasından uyarı alan Fırat Aydınus, saha kenarında bulunan ekrandan pozisyonu izledi ve topun Reis'in eline çarptığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın kullandığı penaltıda Beto topu kornere çeldi.

26. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortaya Halil ön direkte kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda Borges kafayı vurdu. Kaleye giden topu Gökhan Gönül çıkardı.

45+3. dakikasında ceza sahasına sokulan Love'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Andre Castro'nun ortasına iyi yükselen Jerome, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderi. 1-0

60. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kafayı vuran Reis, farkı ikiye çıkardı. 2-0

73. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direkten döndü.

75. dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda Poko kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada Gökhan'ın yerden sert ortasında Love ayağını koydu, Beto direk dibinde topun sahibi oldu.

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Göztepe: Beto (Göktuğ dk. 75), Berkan, Titi, Reis (Kadu dk. 67), Gassama, Poko, Borges, Castro, Halil (Tayfut dk. 81), Yasin, Jerome

Yedekler: Hakan Çinemre, Alpaslan, Gouffran, Ngando, Yalçın, Cikalleshi, Samed Ali

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Beşiktaş: Karius, Caner, Roco, Medel, Gökhan, Atiba, Tolgay (Larin dk. 83), Oğuzhan (Quaresma dk. 61), Lens (Mustafa Pektemek dk. 71), Babel, Love

Yedekler: Tolga, Fatih, Güven, Necip, Dorukhan, Gökhan Töre, Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Jerome (dk 51), Reis (dk 60) (Göztepe)

Sarı kartlar: Reis, Gassama (Göztepe), Lens, Gökhan Gönül (Beşikaş)

