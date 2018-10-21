İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖZET İZLE | Göztepe 2-0 Beşiktaş özet izle goller izle | Göztepe - Beşiktaş kaç kaç? | Beşiktaş özet izle

ÖZET İZLE | Göztepe 2-0 Beşiktaş özet izle goller izle | Göztepe - Beşiktaş kaç kaç? | Beşiktaş özet izle
ÖZET İZLE | Göztepe 2-0 Beşiktaş özet izle goller izle | Göztepe - Beşiktaş kaç kaç? | Beşiktaş özet izle

Göztepe - Beşiktaş özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Siyah - Beyazlılar rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. İşte Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasının geniş özeti ve mücadelenin tüm detayları....

Göztepe - Beşiktaş özet izle... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanına konuk oldu.

Bornova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

İzmir ekibine Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golleri Jerome ve Wallace Reis kaydetti.

Öte yandan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Oğuzhan'ın vuruşunda kaleci Beto topu kurtardı.

Bu sonucun ardından Göztepe, puanını 15'e yükseltti. Beşiktaş ise 15 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde top kornere çıktı. Fakat VAR odasından uyarı alan Fırat Aydınus, saha kenarında bulunan ekrandan pozisyonu izledi ve topun Reis'in eline çarptığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın kullandığı penaltıda Beto topu kornere çeldi.
26. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortaya Halil ön direkte kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45. dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda Borges kafayı vurdu. Kaleye giden topu Gökhan Gönül çıkardı. 

45+3. dakikasında ceza sahasına sokulan Love'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top auta gitti. 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 

51. dakikada Andre Castro'nun ortasına iyi yükselen Jerome, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderi. 1-0
60. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kafayı vuran Reis, farkı ikiye çıkardı. 2-0
73. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direkten döndü.
75. dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda Poko kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
78. dakikada Gökhan'ın yerden sert ortasında Love ayağını koydu, Beto direk dibinde topun sahibi oldu.

Stat: Bornova
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Göztepe: Beto (Göktuğ dk. 75), Berkan, Titi, Reis (Kadu dk. 67), Gassama, Poko, Borges, Castro, Halil (Tayfut dk. 81), Yasin, Jerome
Yedekler: Hakan Çinemre, Alpaslan, Gouffran, Ngando, Yalçın, Cikalleshi, Samed Ali
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Beşiktaş: Karius, Caner, Roco, Medel, Gökhan, Atiba, Tolgay (Larin dk. 83), Oğuzhan (Quaresma dk. 61), Lens (Mustafa Pektemek dk. 71), Babel, Love
Yedekler: Tolga, Fatih, Güven, Necip, Dorukhan, Gökhan Töre, Utku
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Jerome (dk 51), Reis (dk 60) (Göztepe)
Sarı kartlar: Reis, Gassama (Göztepe), Lens, Gökhan Gönül (Beşikaş)
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.